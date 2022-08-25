‫فائزان من قادة «أسكيرا» في جوائز الأعمال الدولية 

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 25 أغسطس / آب 2022 /PRNewswire/ — فاز اثنان من كبار قادة أسكيرا (Ascira) بجوائز ستيفي (Stevie® Awards) في النسخة التاسعة عشر من جوائز الأعمال الدولية السنوية.

تمثل جوائز الأعمال الدولية أبرز برامج جوائز الأعمال على مستوى العالم. ويمكن لجميع الأفراد والمؤسسات -العامة والخاصة، الهادفة إلى الربح وغير الهادفة إلى الربح، الكبيرة والصغيرة- في مختلف أنحاء العالم تقديم الترشيحات للحصول على الجوائز. وقد تلقت دورة عام 2022 من جوائز الأعمال الدولية العديد من الترشيحات للمؤسسات من 67 دولة وإقليمًا.

فاز الدكتور جون ساتوراس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أسكيرا بجائزة ستيفي الذهبية ( Gold Stevie ) المرموقة كأفضل رئيس مجلس إدارة لهذا العام.

وبهذه المناسبة قال الدكتور ساتوراس: «يمكن أن يصبح كل حلم حقيقة واقعة إذا كنتَ على استعداد لاتخاذ إجراءات كل يوم. إن هذه الجائزة هي شهادة على كنز المعرفة والخبرة والفوائد العظيمة والازدهار التي تقدمها أسكيرا لما يزيد عن مليار شخص في جميع أنحاء العالم. وأضاف: «ها هي عقود من الخبرة المشتركة في مجال الأعمال التجارية التقليدية للشركات والتسويق الشبكي تتجسد الآن في إنشاء أسكيرا كشركة رائعة ونموذجية تركز على خدمة الناس».

وفي سياق المزيد من الاحتفالات، فازت بيليندا لي، مديرة العمليات في أسكيرا، بجائزة ستيفي الفضية عن فئة سيدات العام 2022.

وعلقت السيدة لي على فوزها بالجائزة: «نحن لسنا مثاليين؛ ومع ذلك، يجب أن نهدف إلى تحقيق التميز في كل ما نقوم به. وسواء كنا ربات منازل، أو مدرسات، أو فنانات، أو مدراء تنفيذيين، يجب أن نُسخر كل طاقتنا وتفانينا في إنتاج عمل ممتاز، لذلك نحن متميزون عن البقية الذين يقبلون بالمستوى المتوسط من الإنجاز. إنني أحقق النجاح وأزدهر في تعليم النساء كيفية بلوغ أعلى إمكاناتهن، وهو معيار يجب أن يكون أمرًا طبيعيًا لجميع النساء.

ويشرفني أن أحصل على جائزة سيدة العام لعام 2022 من جوائز ستيفي للأعمال الدولية. أشكرك يا ستيفي! واختتمت لي قائلة: «أعدك بمواصلة عملي التمكيني، وتغيير حياة امرأة تلو الأخرى».

سيتم تكريم الفائزين خلال مأدبة احتفالية في فندق إنتركونتيننتال لندن بارك لين، في لندن، إنجلترا، يوم السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول – وهو أول حفل مباشر على الهواء لتوزيع جوائز الأعمال الدولية ( IBA ) منذ عام 2019.

تم تقديم أكثر من 3700 ترشيح من المؤسسات بجميع أحجامها والعاملة في كل مجال تقريبًا هذا العام للنظر فيها ضمن مجموعة واسعة من الفئات، بما في ذلك شركة العام، أو أفضل حملة تسويقية لهذا العام، أو أفضل منتج أو خدمة جديدة لهذا العام، وأفضل شركة ناشئة لهذا العام، وأفضل برنامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات لهذا العام، وأفضل مدير تنفيذي لهذا العام، وغيرها. كما تضمنت مسابقة هذا العام عددًا من الفئات الجديدة للتعرف على إنجازات المنظمات والأفراد في وسائل التواصل الاجتماعي والقيادة الفكرية.

تم تحديد الفائزين بجوائز ستيفي بمتوسط الدرجات التي منحها أكثر من 300 مسؤول تنفيذي من مختلف أنحاء العالم شاركوا في عملية التحكيم خلال شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

وقالت ماجي ميلر، رئيسة جوائز ستيفي: «يسعدنا أن نتمكن من العودة للاحتفال بالفائزين بجوائز ستيفي حضوريًا هذا العام». وأضافت: «إن فئة المكرّمين لهذا العام مبتكرة ومغامرة ومثابرة وناجحة بنفس القدر الذي كان في أي وقت مضى. ونتطلع إلى الاحتفاء معهم بإنجازاتهم خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيُقام في في 15 أكتوبر/تشرين الأول في لندن.»

يمكنك الاطلاع على تفاصيل حول جوائز الأعمال الدولية وقوائم الفائزين بجوائز ستيفي على www.StevieAwards.com/IBA ‏.

نبذة عن أسكيرا ( ASCIRA )

أسكيرا هي شركة قائمة على الاشتراك تقدم التطوير الشخصي من خلال مجموعة متنوعة من المنتجات الرقمية عبر الإنترنت. وتهدف إلى إنشاء مجتمع بنمط حياة اجتماعي يتجاوز تعداده مليار شخص حول العالم وتزويدهم بأفضل المعارف المتنوعة المتاحة. تم إطلاق ASCIRA في دبي في مارس 2020، وهي تهدف إلى أن تصبح رائدة عالميًا في مجال التعليم والمبيعات المباشرة والتسويق الشبكي.

www.asciraglobal.com

نبذة عن جوائز ستيفي

تُمنَح جوائز ستيفي ضمن ثمانية برامج: جوائز ستيفي لآسيا والمحيط الهادئ وجوائز ستيفي الألمانية وجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجوائز الأعمال الأمريكية® وجوائز الأعمال الدولية® وجوائز ستيفي للنساء في مجال الأعمال وجوائز ستيفي لأصحاب الشركات وجوائز ستيفي للمبيعات وخدمة العملاء. وتتلقى منافسات جوائز ستيفي أكثر من 12,000 مرشح كل عام من مؤسسات في أكثر من 70 دولة. وتكريمًا للمؤسسات من مختلف الأنواع والأحجام والعاملين على تنميتها، تمثل جوائز ستيفي اعترافًا وتقديرًا للأداء المتميز في أماكن العمل في جميع أنحاء العالم. تعرّف على المزيد حول جائزة ستيفي على www.StevieAwards.com ‏.

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