كورافين تعلن ابتكارا جديدا في الشمبانيا والنبيذ الفوار مع مويت هينيسي

باريس, 7/أكتوبر/2021 / PRNewswire/– عقب إطلاق نظامها Coravin Sparkling™ الذي طال انتظاره، أعلنت مبتكرة تقنية النبيذ العالمي عن شراكتها الاستراتيجية مع رواد المشروبات الروحية، والنبيذ الفاخر، موت هينسي,باعتبارها “شريك الحفظ الرسمي ل شمبانيا موت هينسي” التي سيحدث ثورة في تناول الشمبانيا والنبيذ الفوار. سيضمن كلا الشريكين سويًا توزيعه العالمي، مع التركيز على المطاعم، وحانات النبيذ، والمؤسسات الأخرى التي تستهلك المشروبات الفاخرة داخل أماكن العمل.

تشتهر شركة كورافين بنظام حفظ النبيذ الخاص بها الذي يطيل عمر الزجاجة بعد خدمة زجاجية مفردة من خلال حقن الغاز الخامل. حتى وقت قصير، كان يتاح فقط النبيذ غير الفوار، ولكن بعد إجراء اختبارات مكثفة بالتعاون مع ميزون العالمية لمجموعة موت هينسي- التي تتضمن دوم بيريجنون، وكروج، وفيوف كليكوت، وريوارت، وموت، وتشاندون- أنشئت Coravin Sparkling™ تضمن سلامة أفضل زجاجات الشمبانيا والنبيذ لبفوار بعد أسابيع من تقديم الكأس الأول.

قال كريستوفر لاد الرئيس التنفيذي لشركة كورافين ” تهدف كورافين إلى تسهيل الوصول لأفضل نبيذ وشمبانيا من خلال تسهيل خيارات الزجاج. وباعتبارها شركة حديثة العهد نسبيا، يعتبر الاعتراف بها كرائد عالمي في الشمبانيا والنبيذ الفوار الفاخر لا يدعم فقط تقنياتنا ولكن يتبناها أمرا استثنائيا”

وبعد مرور ثماني سنوات في التطوير، يعتبر نظام Coravin Sparkling™ الحل الأول الأمثل عالميا لحفظ فوارات ونكهات النبيذ الفوار بعد خدمة الزجاجة المفردة. حيث تغلق السدادة بأمان أي زجاجة حجمها 750 ملي أو نصف زجاجة، أو ماجنموم بينما يحقن مزود الفوران ثاني أكسيد الكربون في الزجاجة بعد تقديم النبيذ لمنع الفقاعات من التلاشي.

قال ديديه مايوتيرئيس المخازن في فيوف كليكوت ” نظام Coravin الفوار يستطيع حفظ النكهات و مذاق الشمبانيا بشكل رائع على مدار أسبوعين، إنه المنتج الأول من نوعه الذي يستطيع الأداء بهذا المستوى”

نظام Coravin الفوار سيتمتع أيضا بفائدة اقتصادية للمطاعم، والحانات عن طريق تقليل مخاطر الهدر بشكل حقيقي، مع جعل الشمبانيا الفخمة في متناول المستهلكين.

“مهمتنا تتمثل دائما في تقديم تجارب رائعة لعملائنا، وسوف يتيح نظام Coravin الجديد المزيد لمحبي الشمبانيا من اكتشاف الزجاجات الاستثنائية والتمتع بها، في الواقع، سيسمح لشركائنا في فن الطهو وأرقى الحانات والنوادي بتقديم علامتنا التجارية وتعابيرنا المختلفة للشامبانيا من خلال الزجاج، بينما تحافظ على نضارتها وفورانها على مدار عدة أيام أو أسابيع” صرح بذلك فيليب شهاوس، الرئيس والرئيس التنفيذي لموت هينسي.

قال مؤسس Coravin ، جريج لامبريت “ظل إيجاد هذا النظام حلما لفترة طويلة، والآن استطعنا إيجادها على أرض الواقع، أشعر بفخر شديد للشراكة مع مويت هينسي لتوسيع الطرق التي يمكن للعالم من خلالها تجربة النبيذ الفوار والاستمتاع بها”

يتاح نظام Coravin الفوار عالميا للاستخدام المنزلي والاحترافي من خلال المواقع الإلكترونية العالمية لCoravin لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.coravin.com.

نبذة عن مويت هينسي

تعيد مويت هينسي-قسم النبيذ والمشروبات الكحولية ل LVMH– جمع 25 ميزون، العديد منها موجود منذ قرون، بينما الآخرون يبدأون رحلتهم للتو. تتمثل رؤيتها في ريادة مستقبل النبيذ والمشروبات الروحية الفاخرة من الطبيعة إلى المجتمعات.

تقع الشركة في أرقى مزارع العنب حول العالم، وتتمتع بخبرة لا مثيل لها من صناعة النبيذ إلى فن الحياة، والضيافة، وإدارة التجزئة بالطوب والنقرات لصياغة تجارب استثنائية للمستهلكين،

ولسنوات عديدة، مع الطموح في نقل عالم أفضل للأجيال القادمة، التزمت مويت هينيسي ببرنامج التربة الحية الحياة معا، والذي يتمحور حول أربعة التزامات رئيسية: تجديد تربتنا، التخفيف من تأثير المناخ لدينا، مشاركة المجتمع، وتمكين أفرادنا. تفخر مويت هينيسي بدعم بيئة عمل متنوعة وعادلة وشاملة للجميع.

آو يون ، أردبيغ ، أرماند دي بريجناك ، بلفيدير ، كيب مينتيل ، شاندون ، شاتو دي إسكلان ، شاتو جالوب ، شوفال دي أندس ، كلوس 19 ، كلاودي باي ، دوم بيريجنون ، إمينينتي ، غلينمورانجي ، هينيسي ، كروغ ، مرسييه ، مويت وشاندون ، نيوتن فينيارد، ريونارت، تيرازا دو لو أنديس، فيوف كليكوت، وفولكان دو مي تيرا، وودين فيل

نبذة عن شركة كورافين

تمثل شركة كورافين تكنولوجيا النبيذ العالمية الأولى والوحيدة التي تهدف إلى تغيير الطريقة التي يختبر بها العالم النبيذ، من خلال ابتكاراتنا، نمكن عشاق النبيذ والخبراء ومحترفي التجارة على حدٍ سواء من إعادة تخيل طريقة تذوق النبيذ، وتقديمه، وشربه، وبيعه، وتسويقه. تتيح أنظمة حفظ النبيذ بشركة Coravin الحائزة على جوائز لمحبيها صب أي نبيذ بأي كمية، والحفاظ على عمر زجاجاتهم لأسابيع، أو شهور، أو حتى سنوات.

ومع وجودها في أكثر من 60 دولة، يمكن للمستهلكين العثور على منتجات Coravin على أرفف بائعي التجوئة الرائدين مثل (بلوميندل، ويليام سانوما، بيد باث آند بيوند، لافيتا جالري، هارود، و إي كورت إنجل)، في أرقى محلات النبيذ، وتشغيل بعض من أفضل برامج النبيذ الزجاجي العالمية في المطاعم، والنوادي الاجتماعية حول العالم. تعرف على المزيد من خلال .wwwcoravin.com

شرب بمسؤولية

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