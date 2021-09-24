مجموعة جلوبال ليدر جروب تتوسع في المملكة المتحدة والشرق الأوسط وأفريقيا

سولت ليك سيتي, 23 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ يسر مجموعة جلوبال ليدر جروب (Global Leader Group) أن تعلن عن إطلاق كيانها الجديد لمناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي يُدعى جلوبال ليدر جروب EMEA (Global Leader Group EMEA). أدى الطلب المتزايد لعملائنا الدوليين في هذه الدوائر إلى توسعنا من مؤسستنا، التي يقع مقرها حاليًا في سولت ليك سيتي، في ولاية يوتا، بالولايات المتحدة. الهدف هو الاستمرار في تقديم الدعم المحلي والخبرة في المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وستُقدِّم جلوبال ليدر جروب الآن خبرتها التي لا مثيل لها على المستوى الرفيع في بعض أكبر المؤسسات وأكثرها تعقيدًا في العالم، حيث تشارك تلك المعرفة واستراتيجياتنا القيادية المؤكدة في جزء من العالم يشهد نموًا تحوليًا هائلاً في المجالات التي نتعامل معها. وعلى الرغم من أن لدينا سجلًا قويًا في خدمة الشركات الكبيرة، إلا أننا ملتزمون بأن نكون الشركة التي تساعد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة على بناء وتنفيذ أفضل ممارسات القيادة.

وسيتولى ريتشارد نايت رئاسة القسم الجديد، وقد حقق سجلاً حافلاً من النجاح على مدار مسيرته المهنية التي استمرت 30 عامًا. بالإضافة إلى ذلك، تمتد خبرته الدولية لما يقرب من عقدين من الزمان. يقول نايت: “نحن في جلوبال ليدر جروب متحمسون لفرصة مواصلة السعي وراء شغفنا بالارتقاء بالمهن ومساعدة القادة على التطور والازدهار من خلال التجارب التحويلية”.

ويقول جوناثان نابروتزكي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة جلوبال ليدر جروب، “من خلال قائمة الموهوبين التي لديها خبرة في العمل جنبًا إلى جنب مع رؤساء الدول وكذلك رؤساء الشركات متعددة الجنسيات، يكون فريقنا جاهزًا للغاية للفرصة والتحدي في العمل مع قادة من المملكة المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أضاف نايت أيضًا، “أنا متحمس للقيادة والشراكة الموثوقة مع المؤسسات لمساعدتها على بناء قادتها وتنفيذ استراتيجيتها وتلبية احتياجات عملائها. لقد كان هذا في صميم حياتي المهنية، وأنا أتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة التي تقود مجموعة جلوبال ليدر جروب في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا”.

جلوبال ليدر جروب هي شركة استشارية عالمية لتنمية القيادة الاحترافية والاستشارات الإدارية. ونحن ملتزمون بإلهام القادة للعيش والقيادة بوعي. وهي شركة من الممارسين الموثوقين الذين تقودهم العلاقات، وتشمل خدمات جلوبال ليدر جروب الاستشارات المهنية، وتنمية القيادة، والبحث التنفيذي، والتدريب على المبيعات، والتنمية المؤسسية والموارد البشرية الاستراتيجية.

للتواصل الإعلامي: Elizabeth@ globalleadergroup.comwww. globalleadergroup.com

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