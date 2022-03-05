‫محرك بحث Petal Search يعرض تطورات جديدة ومبدعة في المؤتمر العالمي للجوالات 2022 للمطورين والمستهلكين على حد سواء

عرض محرك Petal Search مجموعة من الابتكارات والتطورات لمحرك البحث من أجل رفع مستوى تجارب المستخدمين على مستوى العالم

برشلونة، إسبانيا, 4 مارس 2022/PRNewswire/ — يعود المؤتمر العالمي للجوالات 2022 هذا العام مرة أخرى Petal Search بعدد كبير من التطورات الجديدة لعرضها ضمن فعاليات المؤتمر. ويُعد محرك Petal Search، بفضل نظامه البيئي المستدام، وتجربة بحث الواقع المعزز الغامرة، أحدث ما توصل إليه المؤتمر العالمي للجوالات. حيث قد جرى إطلاق محرك Petal Search، بدءً 31 ديسمبر 2021، في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم، ويدعم أكثر من 70 لغة، ولديه أكثر من 100 مليون مستخدم إجماليًا.

ابتُكِر محرك Petal Search، من خلال العمل مع الشركاء على مستوى العالم، من أجل ترقية عملية البحث إلى المستوى التالي عن طريق عرض بحث الواقع المعزز في المؤتمر العالمي للجوالات 2022 من خلال نظارات الواقع المعزز، مما يعرض النظام الحيوي المزدهر لمحرك البحث والتقدم المحرز مع شركائه.

تجربة مبهرة لنظارة الواقع المعزز تجعلك تستمتع أثناء وجودك في جناح Petal Search

تجمع نظارات الواقع المعزز – المعروضة في المؤتمر العالمي للجوالات – بين قدرات Petal Search وتقنية الذكاء الاصطناعي المتطورة من أجل تحديد سيناريوهات متعددة، مما يسمح للمستخدمين بتحديد المعالم أمامهم بسرعة (على سبيل المثال، كنيسة ساغرادا فاميليا الشهيرة في برشلونة) وأكثر من ذلك بكثير من خلال الأوامر الصوتية، مما يوفر عالمًا من المعرفة الموسوعية بمجرد وضعها.

وأطلق محرك Petal Search إصدار Petal Vision AR ، الذي يركز على البحث متعدد الوسائط. حيث يتيح هذا الإصدار تحديد المعالم السياحية، والحيوانات، والنباتات، والسلع في الوقت الفعلي، ويعرض الموسوعات والمحتويات المماثلة لكل نتيجة تحددها. كما يدعم إمكانات التعرف على النص والترجمة في Petal Search أيضًا ترجمة الصور في الوقت الفعلي لحل مشاكل اللغة – وهي ميزة مفيدة بشكل خاص للمسافرين.

وتمكن الحضور، في جناح Petal Search، من مشاهدة قدرات بحث الواقع المعزز مباشرة وإجراء عمليات مثيرة على نظارات الواقع المعزز من أجل تجربة وظائف مثل التعرف، والبحث عن المحتوى، والترجمة الفورية.

النظام الحيوي لمحرك Petal Search يواصل الازدهار

أحرز النظام الحيوي المزدهر لمحرك Petal Search ، الذي يعززه التطور السريع والتعاون مع مختلف الشركاء، تقدماً ينمو بخطوات ثابتة من أجل إسعاد المستخدمين بتجربة “محرك بحث واحد لكل شيء”. ويهدف Petal Search ، في أحدث تحديثاته، إلى بناء نظام حيوي شامل لجميع الفئات، مما يسمح لمستخدميه باستخدام محرك بحث واحد فقط من أجل العثور على كل ما يحتاجونه. حيث يغطي محرك Petal Search، في الوقت الحالي، أكثر من 20 نطاقًا قائمًا، بما في ذلك الأخبار، والتطبيقات، والتسوق، والسفر، والخدمات المحلية، والتميز الشامل، والمزيد.

كما يُعد مسار نمو محرك البحث Petal Search مبهرًا، ولا يظهر أي علامات تشير إلى التباطؤ. وحقق محرك Petal Search أيضًا إنجازًا مثيرًا للإعجاب بتصنيفه ضمن أفضل 5 محركات بحث للهاتف في أكثر من 25 دولة.

وتوفر منصات النظام الحيوي المتخصصة الثلاثة، Petal Merchant Center ، و Petal Travel Center ، و Business Connect، للشركات الخدمات التي تحتاجها، مما يمكّن التجار من تسجيل عروضهم للمستهلكين، سواء كان ذلك في موقع المطعم وأوقات العمل، أو أثناء شراء المنتجات عبر الإنترنت باستخدام التجارة الإلكترونية، أو تسجيل أحدث عروض الفنادق والرحلات من أجل تعزيز الرؤية عبر البحث، بالإضافة إلى توفير الراحة للمستهلكين من أجل تسهيل الوصول إليهم.

وشكلت، في الآونة الأخيرة، منصة أوميو، وهي منصة النقل متعددة الوسائط الرائدة في العالم، شراكة استراتيجية مع شركة هواوي من أجل دمج Omio Search API في Petal Search و Petal Maps ، مما يتيح الوصول إلى مجموعة Omio التي تضم أكثر من 1000 مقدم خدمات، مما يعني أن مستخدمي شركة هواوي يمكنهم بسهولة اكتشاف ومقارنة خيارات النقل متعددة الوسائط – القطار، والحافلة، والطائرة، والعبارات – بطريقة مريحة، عبر Petal Search و Petal Maps.

محرك Petal Search يخلق شراكات ذات مغزى من أجل ضمان الابتكار المستمر

يجمع محرك Petal Search المعلومات من أكثر من 20 قائمة وتعمل مع أكثر من 3,000 شريك تجاري من مختلف الصناعات من أجل تنظيم تجربة بحث مليئة بمحتوى وخدمات عالية الجودة، بالشراكة مع مقدمي خدمات رائدين مثل: علي إكسبريس، وتريفاجو، وأوميو.

حيث جرى تصميم نموذج التعاون التجاري لمنصة Petal Search من أجل إضافة قيمة لشركائها. وتعد تجربة العمليات المشتركة لشركة هواوي طريقة فعالة للغاية للشركاء من أجل زيادة نسبة عرض منتجاتهم وزيادة الإيرادات بسرعة. وتستخدم استراتيجيتها الشاملة مجموعة كاملة من الموارد التسويقية لشركة هواوي من أجل منح شركائها حلولًا مصممة خصيصًا لهم. ويقوم فريق Petal Search، على سبيل المثال من خلال الفهم العميق لمختلف الأسواق المحلية، بإجراء عمليات مشتركة شاملة مع شركائه تستهدف الأحداث الشعبية في جميع أنحاء العالم، مما يساعدهم على تعظيم تجارتهم لتصبح عالية الجودة وتحقيق نمو الأعمال من خلال أنشطة التسويق المستهدفة المختلفة.

كما يوفر Petal Search، في إطار تجربة العمليات المشتركة، إعلانات شاملة وموارد تشغيلية وموارد تطوير، بالإضافة إلى نماذج تجارية مرنة مع مشاهدات مدة التشغيل المقدمة حسب البلد والفئة في وضع الحزمة.

وشهد مئات الشركاء بالفعل فوائد التعاون مع Petal Search ، حيث شهدوا زيادة كبيرة في المبيعات نتيجة للحملات الموسمية الحصرية لـ Petal Search، بدعم قوي من فرق العمليات المحلية في شركة هواوي.

وامتدت أيضًا حملة الجمعة البيضاء من محرك Petal Search في الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 10 دول، مع اشتراك أكثر من 50 شريكًا فيها، وشهدت القيمة التجارية الإجمالية لشركائها (التي تم تراقبها على مدار متوسط 7 أيام) ارتفاعاً بنسبة 500% مقارنة مع ما قبل الحملة، وهو ما يمثل تحسن ملحوظ. (مصدر الموعد- Petal Search)

يعمل محرك Petal Search أيضًا، علاوة على ذلك مع عودة السفر إلى حالته الطبيعية، على تعزيز شركائها في الصناعة من خلال حملات مخصصة والمزيد من تلك الميزات. وبدأت بالفعل حملة السفر مع أفضل شركائها – التي شملت تريفاجو. وتضمنت عروض مميزة من العلامات التجارية العالمية المشاركة، منها تحويل الزوار إلى المواقع الإلكترونية لشركاء Petal Search ، الذين شهدوا نموًا مذهلاً في الإيرادات، وهي شهادة على كيفية مساعدة Petal Search للشركات على الازدهار.

كن على أهبة الاستعداد من أجل الاطلاع على إمكانات محرك Petal Search المعززة والمزدهرة كليًا هذا العام حيث يحتوي المحرك على مجموعة متنوعة من التطورات الجديدة في المتجر والتي ستُعرض في المؤتمر العالمي للجوالات 2022!

إليك رابط التنزيل المباشر Petal Search .

https://search-app-dra. dbankcdn.com/app/PetalSearch/ PetalSearch-MWC.apk