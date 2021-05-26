معرض هايف للمفروشات ينطلق من دبي بمشاركة 55 عارضاً

– يتوقع أن تصل الإيرادات في قطاع الأثاث إلى 605 مليون دولار أمريكي في عام 2021

– عرض أحدث المجموعات خلال الحدث الذي يستمر 3 أيام، ويستهدف بائعي التجزئة الكبار

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 26 مايو / أيار 2021 /PRNewswire/ — ينطلق معرض هايف للأثاث، وهو أول حدث يركز على تجار التجزئة الكبار وتجار الجملة في المنطقة، في فيستيفال أرينا دبي في الفترة من 1 إلى 3 يونيو 2021. وسيضم المعرض أكثر من 55 عارضًا من الإمارات العربية المتحدة وتركيا وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية الذين سيعرضون مجموعاتهم لعام 2021، والتي تشمل غرفة المعيشة وتناول الطعام وغرفة النوم وأثاث الأطفال، بالإضافة إلى عرض عدد من المجموعات الحية خلال المعرض.

وشهدت دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 25٪ في مبيعات تجار التجزئة الكبار للأثاث خلال فترة كورونا بسبب زيادة الإنفاق من قبل المستهلكين على تحسين المنازل نتيجة البقاء في المنزل لفترة أطول، بالرغم أن التجار لم يتمكنوا من إطلاق مجموعات جديدة بسبب الوباء. وينعقد هايف كأول معرض للأثاث في العالم يقدم خدماته لتجار التجزئة الكبار خلال الـ 18 شهرًا الماضية، حيث رحب العارضون على مستوى العالم بهذه الخطوة كي تسنح لهم الفرصة لعرض مجموعاتهم الجديدة والتفاعل مع الزوار والعملاء.

وتعليقاً على الإطلاق، قال غوتام مولان، الشريك المؤسس لـمعرض هايف للأثاث: “بعد إجراء حملة ترويجية ناجحة العام الماضي لاختبار مدى حاجة السوق لهكذا معرض واستكشاف إمكانات هذه الفئة المتنامية في المنطقة، يسعدنا عقد المعرض هذا العام الذي أثار اهتمامًا كبيرًا من العارضين الذين يتوقون إلى عرض أحدث مجموعاتهم بعد عدم تمكنهم من القيام بذلك خلال العام ونصف العام الماضي بسبب الوباء وتداعياته. نحن على ثقة من أن هذا المعرض سوف يلبي احتياجات العملاء حيث يركز بشكل خاص على بائعي التجزئة الكبار “.

وقال مانيش باتيا، المؤسس الشريك المؤسس لمعرض هايف للأثاث:”نشعر بأننا محظوظون للعيش في مدينة مثل دبي، حيث اسهمت قرارات قيادتها الرشيدة بتعافي عجلة الإقتصاد بشكل أسرع من كافة الدول حول العالم. وأدى ذلك إلى ثقة العارضين الدوليين واهتمامهم بالمشاركة في هايف لعرض مجموعاتهم المختارة بعناية بناءً على احتياجات وتفضيلات العملاء من جميع أنحاء المنطقة. هذا العرض هو دليل على الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها صناعة الأثاث، ويسعدنا تلبية الطلب المتزايد على الأثاث عالي الجودة لتجار التجزئة الكبار “.

ويتطلع منظمو المعرض إلى استضافة الحدث سنويًا لتلبية احتياجات العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى زيادة العارضين وفئات جديدة مثل المنسوجات والإكسسوارات المنزلية وغيرها.