‫منصة ZEE5 تعرض حصريًا للمرّة الأولى فيلم RRR للمخرج “سريسايلا سري راجامولي” بلغته الأصلية (التيلغو)

~انطلاق أول عرض رقمي في العالم لفيلم RRR بلغة التيلغو واللغات التاميلية والهندية والمالايالامية والكانادية في 20 مايو~

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 23 مايو 2022 / PRNewswire / — توفر منصة ZEE5 العالمية ، وهي أكبر منصة في العالم متخصّصة في عرض الأفلام السينمائية لدول جنوب آسيا، بشكل متواصل لجماهيرها في جميع أنحاء العالم مجموعة متنوّعة من الأفلام بلغات مختلفة، منها لغة التيلغو، واللغة التاميلية، واللغة الكانادية، واللغة الماليالامية، واللغة الهندية، واللغة البنغالية، ولغات أخرى. وحاليًا، تعرض هذه المنصة العالمية حصريًا للمرّة الأولى الفيلم الرائع RRR بلغته الأصلية (لغة التيلغو)، وكذلك باللغات التاميلية والمالايالامية والكانادية؛ مصحوبًا بترجمة باللغة الإنجليزية.

ويروي فيلم RRR قصة ثائرين هنديين وكفاحهما ضد الحكم البريطاني في عام 1920، والفيلم من بطولة رام شاران وإن. تي. راما راو جونيور، وإنتاج شركة دي في في للترفيه المملوكة للمنتج دي في في دانايا، ويشارك فيه أجاي ديفجان، وعاليا بهات، وشريا ساران، وساموثيراكاني، وراي ستيفنسون، وأليسن دودي، وأوليفيا موريس في أدوار رئيسية.

يمكن للمشاهدين في جميع أنحاء العالم الآن الاستمتاع بمشاهدة هذا الفيلم الشهير والممتع بأفضل جودة ممكنة بدقة 4K وتقنية صوت دولبي أتموس ( Dolby Atmos ) وهم في منازلهم.

سيكون فيلم RRR متاحًا للبث المباشر للمشتركين في باقات الاشتراك المميزة لمنصة ZEE5 العالمية.

يُعرض هذا الفيلم لأول مرّة على المنصة في 20 مايو احتفالًا بعيد ميلاد الممثل المحبوب إن. تي. راما راو جونيور الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجمهور.

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت أرشانا أناند، الرئيسة التنفيذية للأعمال بمنصة ZEE5 العالمية : “نحن -في منصة ZEE5 العالمية- نسعى باستمرار إلى تقديم أفضل الأفلام من دول جنوب آسيا إلى العالم. ويسعدنا الآن أن نقدّم لجماهيرنا في جميع أنحاء العالم الفرصة للاستمتاع بمشاهدة فيلم RRR الشهير والممتع للمخرج السينمائي سريسايلا سري راجامولي. ولتجسيد الروح الحقيقة للفيلم وجعله أكثر تشويقًا وواقعية، سيُعرض الفيلم على المنصة حصريًا بلغته الأصلية (لغة التيلغو)، وكذلك باللغات التاميلية والمالايالامية والكانادية؛ مصحوبًا بترجمة باللغة الإنجليزية، وهو فيلم يجب أن يشاهده كل محب لمشاهدة الأفلام”.

وإلى جانب فيلم RRR ، يمكن للمشاهدين أيضًا مشاهدة العديد من الأفلام الشهيرة والممتعة الأخرى، مثل فيلم Jhund للنجم أميتاب باتشان، وفيلم Attack (الجزء الأول)، وفيلم Bangarraju (بلغة التيلغو)، وفيلم Valimai (بلغة التيلغو، واللغات التاميلية والهندية والمالايالامية والكانادية)، بالإضافة إلى العديد من البرامج التلفزيونية والأفلام والمسلسلات الحصرية وغير ذلك الكثير، وتقدّم المنصة خصمًا بنسبة أكثر من 40% لمدّة محدودة على قيمة الاشتراك في الباقة السنوية.

~بث مباشر للفيلم الآن: استمتع بمشاهدة فيلم RRR بلغته الأصلية (التيلغو) حصريًا على منصة ZEE5 ~

عن منصة ZEE5 العالمية

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