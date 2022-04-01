‫يقدم Accops حلا فريدا لمصادقة الوجه لمستخدمي نظام البيانات كخدمة DaaS

بونا، الهند، 1 أبريل 2022 / PRNewswire / — أطلقت شركة Accops Systems ، وهي مورد عالمي لمنتجات وحلول الوصول عن بعد المتكامل والتي مقرها في الهند، Accops BioAuth ، وهو حل المصادقة على بصمات الأصابع والوجه مع مراقبة مستمرة لبيئة المستخدم، مما يمكّن المؤسسات من التعرف على مستخدمي DaaS بغض النظر عن مكان عملهم.

سيساعد هذا الحل الفريد من نوعه الشركات ذات البيانات الحساسة، مثل BFSI و Pharma و BPO/KPO ووحدة تزويد الطاقة PSUs البالغة الأهمية، على منع انتحال الهوية والتلصص من فوق الأكتاف بالإضافة إلى الهجمات المتعلقة بالمصادقة.

يمكن إدراج ميزة التعرف على الوجه بسهولة في أي أجهزة كمبيوتر الشخصية والمحمولة وأجهزة لوحية لالتقاط وجه المستخدم والتحقق من صحته مقابل قالب وجه المستخدم المسجل مسبقا في قاعدة بيانات Accops BioAuth الموضوعة في مركز بيانات المؤسسة. يمكن استخدام Accops BioAuth من طرف مستخدمي العمليات الهامة، للمراقبة المستمرة لبيئة عمل المستخدمين للتحقق من وجود أي شخص أو كائن غير مصرح به وإخراجهم إذا لزم الأمر.

علاوة على ذلك، توفر ميزة التعرف ببصمة الإصبع لشركة Accops BioAuth المصادقة البيومترية لأي تطبيق شركة يستخدم أجهزة القياس الحيوي من أي بائع.

“يعد ضمان الأمان في مكان العمل الرقمي مع القوى العاملة الموزعة جغرافيا تحديا كبيرا للمؤسسات اليوم. قال فيجيندر ياداف Vijender Yadav ، الرئيس التنفيذي لشركة Accops ، “إن كلمات المرور التقليدية ليست قوية بما يكفي لتأمين شبكة المؤسسة الحديثة من الهجمات الإلكترونية المعقدة للغاية”.

“تتم المصادقة البيومترية على أساس” هوية المستخدم ، وليس فقط” ما يمتلكه المستخدم (كلمة مرور لمرة واحدة OTP ) “أو” هل يعرف (كلمة المرور) “. لذلك، فهو بطبيعته أكثر أمانا بكثير من أشكال المصادقة الأخرى، بما في ذلك أسلوب المصادقة متعددة العوامل MFA القائم على(كلمة مرور لمرة واحدة OTP ) “.

بالنسبة لفرق تكنولوجيا المعلومات اليوم، يمكن أن تكون إدارة البنية الأساسية للوصول عن بعد لمكان العمل الموزع أمرا مرهقا، نظرا لقائمة واسعة من الأنشطة المتحالفة، مثل التصحيحات الأمنية، وتطوير البرمجيات، والنسخ الاحتياطية للبيانات، وتحديث الأجهزة، إلخ.

تقدم شركة Accops نظام البيانات كخدمة ( DaaS ) المدار بشكل كامل، مما يمكِّن الشركات من تبسيط وتأمين مجموعة حلول العمل من المنزل. يُمكّن نظام Accops للبيانات كخدمة ( DaaS )، المؤسسات من تزويد المستعملين النهائيين بأجهزة كمبيوتر مكتبية آمنة على السحابة دون أي نفقات رأسمالية Capex مع تقليل العبء الإداري على فرق تكنولوجيا المعلومات.

تقدم Accops ، بخلاف مقدمي خدمة البيانات كخدمة ( DaaS ) الآخرين، بنية أساسية للعمل عن بُعد جاهزة للمؤسسات مع نموذج أمان الثقة الصفرية ZTNA مدمج، و المصادقة متعددة العوامل MFA القائمة على القياس الحيوي، ورصد الإنتاجية، وفحوصات الامتثال لنقطة النهاية، وقدرات حماية البيانات.

وأضاف ياداف Yadav : “تساعد خدمة البيانات كخدمة ( DaaS )، الشركات على أن تكون سريعة الحركة ومستعدة لمواجهة حالات الغموض”.

تحقق خدمة Accops للبيانات كخدمة ( DaaS ) التوازن الصحيح بين الأمان والبساطة. يساعد الحل القائم على نظام kiosk مع ميزات أمن البيانات القوية في تقييد وظائف النسخ واللصق والطباعة ومشاركة الشاشة وتنزيل البيانات والطباعة في أجهزة المستخدمين، مما يمنع تسرب البيانات في سيناريو العمل عن بُعد أو الهجين.

“تتحقق ميزات مصادقة الوجه المتكاملة والمراقبة المستمرة للمستخدم من مشاركة بيانات الاعتماد أو السرقة. إضافة إلى ذلك، تساعد مسارات التدقيق والتقارير الإنتاجية المضمنة في تتبع من تمكن من الوصول إلى ماذا ومتى ومن أين وإلى متى “. قال ياداف Yadav .

ثم تأتي خدمة Accops للبيانات كخدمة ( DaaS ) مزودة بميزة إدارة طاقة مرنة تقوم بإيقاف تشغيل أجهزة VM الخاملة بشكل تلقائي، مما يقلل النفقات. كما يمكن دمجه بسلاسة مع الأجهزة المستندة إلى نظام Linux وعملاء Accops ، مما يقلل التكلفة الإجمالية للملكية بنسبة 40٪ مقارنة بأجهزة الكمبيوتر المكتبية.

حول Accops Systems :

تساعد Accops الشركات على تمكين الوصول الآمن والمتوافق عن بعد لتطبيقات الأعمال من أي جهاز وشبكة. تعمل Accops من خلال المحاكاة الافتراضية لمكان العمل وبوابة الوصول ومجموعة حلول إدارة الهوية، كمحطة متكاملة للشركات لبناء مكان عمل رقمي بسيط ومتكامل للمستقبل. يقع المقر الرئيسي لشركة Accops في بيونا بالهند، وتتمتع حاليا بحضور كبير في أكثر من 10 دول، وتخدم أكثر من 700 شركة عبر قطاعات رئيسية متعددة، مثل BFSI ، والرعاية الصحية والأدوية والحكومة والدفاع، إلخ. لمزيد من المعلومات: www.accops.com