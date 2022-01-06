‫إعلان شركتي AFKAR Group وBahwan CyberTek عن تأسيس المشروع الاستراتيجي المشترك OPUS DigiTech لدفع عمليات التحول الرقمي في قطاع الطاقة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — تعاونت كل من شركة Bahwan CyberTek (BCT)، وهي أحد مقدمي الخدمات لحلول التحول الرقمي في مجالات التحليلات التنبؤية والتجارب الرقمية وخدمات إدارة سلسلة التوريد الرقمية على مستوى العالم، وشركة AFKAR Group، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات الطاقة والخدمات البترولية النفط والغاز لتقدم حلولاً مبتكرة ومستدامة ومصممة خصيصا حسب الطلب، وذلك لتأسيس مشروع مشترك رائد في إدارة عمليات التحول الرقمي يعمل على تمكين شركات الطاقة الإقليمية من تحقيق مهامها المتعلقة بالتحول الرقمي.

تستهل شركة OPUS DigiTech عملها من خلال تنفيذ رؤية الجمع بين الخبرات المتراكمة في مجال النفط والغاز ومنصة تقنية رائدة من أجل تصميم نماذج أعمال مبتكرة تتيح زيادة القيمة، وزيادة التوفير في التكاليف وإطلاق العنان للكفاءات التشغيلية. توفر مجموعة الحلول عمليات آلية ومرنة وقابلة للتكيف وذلك للاستفادة من نقاط القوة التنظيمية ومواجهة التحديات التي يواجهها العملاء.

صرح إس دورجابراساد، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة Bahwan CyberTek قائلًا: “خلال رحلتها التي امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، قدمت شركة Bahwan CyberTek خدمات تطوير الأعمال بشكل متسق وذلك في قطاعات الصناعة التي عملت بها، مستفيدة من خبرتها الواسعة في هذا المجال، ومنتجاتها الرقمية المبتكرة فضلًا عن خبرتها في رقمنة الأعمال على المنصات التي أنشأتها. وبالتعاون مع شركة AFKAR، سيسعى القادة الإقليميين في قطاع الطاقة إلى رفع القيمة إلى مستوى أعلى، وأنا على ثقة أن هذا التعاون سيغير مجال الأعمال في قطاع الطاقة ولن يقتصر الأمر على المنطقة فحسب بل سيمتد للعالم أجمع”.

بينما صرح عدنان غابريس، رئيس مجلس إدارة شركة AFKAR Group ، قائلًا: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة Bahwan CyberTek التي قدمت وما تزال حلولًا رقمية لقطاع الطاقة على مدار أكثر من 20 عامًا. تتمثل مهمة Opus DigiTech ببساطة في معالجة التحديات التي يواجها عملاؤنا في عمليات سلسلة التوريد بشكل خاص ، ومن المقرر أن تتحقق هذه المهمة باستخدام أحدث الأنظمة الرقمية وحلول التحليلات التنبؤية. ويمكننا القول أن الخبرة الفنية الواسعة التي يتمتع بها فريقنا إلى جانب التأثير الذي يتمتع به كلا الكيانين ستساهم بلا شك في وضع المعايير الفعّالة في قطاع الطاقة في السنوات القليلة المقبلة”.

وصرح زياد بن حمد، الرئيس التنفيذي لشركة OPUS DigiTech قائلًا: “تضافرت جهود كل من شركتي Bahwan CyberTek وAFKAR لتأسيس مشروع Opus Digitech، لتقديم حلول رقمية مبدعة وفريدة لقطاع الطاقة. إن الحاجة إلى ثورة رقمية تحويلية كبيرة في مجالنا واضحة وضرورية للغاية. نحن نقدم حلولًا محددة عبر سلسلة القيمة مع أهداف حول الكفاءة التشغيلية وخفض التكلفة. إن مكانتنا فريدة من نوعها حيث تنتشر عبر سلسلة القيمة. سنكون قادرين على تقديم حلول مبتكرة ومخصصة لعملائنا في مجالات سلسلة التوريد الرقمية والتحليلات التنبؤية والتجربة الرقمية. فمصدر قوتنا يأتي من معرفتنا العميقة بالمجال، وقربنا من عملائنا واستجابتنا لاحتياجاتهم. سينمو مشروع Opus Digitech بسرعة كبيرة لتصبح شركة رائدة على مستوى العالم في التحول الرقمي “.

حول Bahwan CyberTek

تأسست شركة Bahwan CyberTek (BCT) في عام 1999، وهي أحد مقدمي الخدمات لحلول التحول الرقمي على مستوى العالم حيث تقدم حلولاً في 20 دولة عبر أمريكا الشمالية والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقيا وآسيا. وفي ظل وجود الإمكانات القوية في التقنيات الرقمية، يعمل لدى BCT أكثر من 3000 موظف من ذوي الخبرة الفنية والاختصاص الذين يقدمون حلولًا لقطاعات النفط والغاز والاتصالات والطاقة والحكومة والبنوك والتجزئة وفي مختلف قطاعات إدارة سلسلة التوريد (SCM) / الخدمات اللوجستية. مع التركيز على الابتكار المشترك، دخلت BCT في شراكة مع منظمات تقنية عالمية رائدة مثل Oracle و IBM و TIBCO لتقديم قيمة مميزة للعملاء. شركة BCT من الشركات المعترف بها على مستوى CMMi 5 وهي من المنظمات الحاصلة على شهادة الأيزو.

https://bahwancybertek.com

حول AFKAR

شركة AFKAR هي مؤسسة عاملة في مجال تكنولوجيا الطاقة تساعد كل من الشركات الدولية والمحلية في اختراق السوق الإقليمية لتعظيم نموها وربحيتها وتسريع وتيرة توسعها علاوة على تنظيم ودعم الشركات الناشئة المبتكرة لتسريع تبني حلول التكنولوجيا من قبل شركات النفط الوطنية والدولية والشركات العاملة في خدمات الطاقة.

www.afkarventures.com

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للتواصل الإعلامي واتصال المستثمرين حول OPUS DigiTech:

opus@opusdigitech.com