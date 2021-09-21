‫بُعد النظر كفلسفة استثمارية: المستثمر في مجال الرعاية الصحية Sangel Capital يتوقع أن يشهد ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الاستثمار

شنتشن، الصين، 21 سبتمبر 2021 /PRNewswire/ — تستعد قيمة حافظة استثمارات Sangel Capital (ويُشار إليها فيما يلي باسم “Sangel” أو “الشركة”)، وهي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا الحيوية ورأس المال الاستثماري للرعاية الصحية مقرها في الصين، لتحقيق نمو قوي مثل أبلغت شركات التكنولوجيا الحيوية والأدوية المدعومة من صناديق الاستثمار في Sangel عن سلسلة من الإنجازات البارزة في عام 2021 والتي أدت إلى زيادة كبيرة في تقييم السوق. جاء التوقعات المتفائلة المتعلقة بالقيمة الاستثمارية لشركة Sangel Capital بعد الإعلان عن النتائج الإيجابية لشركة BeyondSpring من تجربة التسجيل لـ DUBLIN-3 في أغسطس وخطط الاكتتاب العام لشركات محفظتها في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك Denovo Biopharma و 3D Medicines و Sirnaomics.

على مدى السنوات العشر الماضية، نمت شركة Sangel Capital لتصبح مستثمرًا رائدًا في مجال الاستثمار ومنشئ شركات متطور عبر سلسلة القيمة الكاملة لاستثمارات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية.

صرح ليو مولونج، الشريك الإداري في شركة Sangel Capital: “شهد العقد الماضي مشاركتنا في مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية التي تشمل الطب الحيوي، والأجهزة الطبية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية مع تحقيق معظم المشاريع عوائد بالفعل. وبهدف الشراكة مع رواد الأعمال الأكثر ابتكارًا لتلبية الاحتياجات الكبيرة التي لم تتم تلبيتها في مجال الرعاية الصحية، تتمثل استراتيجيتنا الاستثمارية في استهداف الشركات الناشئة بعلاجات أو تقنيات جديدة يمكنها سد الفجوات في السوق وتتماشى مع خطط الاستثمار الأولية. من خلال هذه الاستراتيجية، أنشأت شركة Sangel Capital، التي يقودها فريق ذو خبرة عالية ولديه سجل حافل من النجاح في ريادة الأعمال والاستثمار، نظامًا بيئيًا استثماريًا شاملاً ومن المتوقع أن تساعد أكثر من عشر شركات تكنولوجيا حيوية في إطلاق الاكتتابات العامة الأولية (IPOs) الخاصة بها خلال السنوات الثلاث المقبلة”.

لقد عززت شركة Sirnaomics، باعتبارها شركة رائدة حقًا، ريادتها في علاجات تدخلات الرنا (RNAi – تُعرف أيضًا بـ تداخل الحمض النووي الريبي) من خلال خبرتها التي لا مثيل لها في تقنية تدخل الرنا (RNA interference – RNAi) في السنوات الأخيرة. ومع ذلك، واجه قرار Sangel بدخول هذا المجال عند الاستثمار في Sirnaomics العديد من الشكوك بسبب احتمالية السوق غير المؤكدة للعلاج المستند إلى تداخل الحمض النووي الريبي قبل عام 2020. بدلاً من انتظار دليل، شرعت Sangel Capital بالفعل في البحث عن نظام واعد توصيل تدخل الرنا حتى قبل الوباء، والذي سلط الضوء على علاجات تدخلات الرنا لتطبيقها في لقاح كوفيد-19.

كما أضاف ليو مولونج: “عندما استثمرنا في شركة Sirnaomics، وجدنا أنها واحدة من عدد قليل من الشركات التي تمتلك تقنيات خاصة ومنصة توصيل تدل الرنا ذاتية التطوير. لقد رأينا إمكانات شركة Sirnaomics في تطوير علاجات تدل الرنا، وأظهر استعدادها للاكتتاب العام الأولي قدرتها على تحقيق هذه الإمكانات”.

تُعد خطوة الاستثمار في مجال العلاج المحلل للأورام هي شهادة أخرى على استراتيجية الاستثمار التطلعية لشركة Sangel. تعد الفيروسات المحللة الأورام (OVs) خيارًا علاجيًا ناشئًا لأمراض السرطان، وكانت فكرة هذه الفيروسات كنظم توصيل للطب المستند إلى الجينات لا تزال في مهدها قبل عقد من الزمان. شرعت Sangel Capital في متابعة العلاج ووضع الأساس لمشاريع رأس المال الاستثماري المستقبلية في هذا المجال منذ عام 2014، إيمانًا من الشركة بإمكانيات وأهمية العلاج الفيروسي المحلل للأورام في علاج الأورام. وفي عام 2015، لفتت انتباهها شركة ناشئة قادمة وهي شركةVirogin Biotech المحدودة، وهي أول شركة تكنولوجيا حيوية تستخدم فيروس الورم كنظام توصيل. وبدعم من Sangel ومستثمرين آخرين، حصلت شركة Virogin Biotech (Virogin) الآن على موافقة من السلطات التنظيمية في أستراليا لبدء تجربة إكلينيكية في المرحلة الأولى على البشر.

كما صرح ليو جينجلونج، الشريك الإداري في Sangel Capital: “بصفتنا متخصصين في الرعاية الصحية، فإننا نرى ونفهم الفرص والتحديات التي تواجه الأعمال التي ندعمها. ونتفهم أيضًا أن بناء شركة تكنولوجيا حيوية ناجحة يتطلب وقتًا وصبرًا، لذلك نحن ملتزمون ببناء قيمة حقيقية على المدى الطويل. ومن خلال فلسفة الاستثمار، ستواصل شركة Sangel Capital متابعة الاكتشافات الجديدة في علوم الحياة واستكشاف الحلول الطبية للأمراض الشديدة. بالنظر إلى المستقبل، ستشترك Sangel Capital مع المزيد من شركات التكنولوجيا الحيوية عالية الجودة عبر سلسلة القيمة مع رؤية لتصبح شركة مبتكرة ورائدة في العالم لرأس المال الاستثماري”.

نبذة عن Sangel Capital

تأسست شركة Sangel Capital في عام 2010، وهي واحدة من أولى شركات رأس المال الاستثماري التي تركز على الرعاية الصحية في الصين والتي تركز على الاستثمار في مؤسسات الأسواق الناشئة المبتكرة بما في ذلك الطب الحيوي والأجهزة الطبية والرعاية الصحية والتكنولوجيا الحيوية ، ومقرها في مدينة شنتشن ولها مكاتب في بكين، سوتشو، والولايات المتحدة.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.sangelvc.com/en/

للتواصل الإعلامي: sangel@sangelvc.com

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