‫تعلن جامعة كونيرو لاكشمايا والكائنة في الهند عن تقديم المشورة فيما يتعلق بالبرامج الهندسية وغير الهندسية لجلسة القبول لعام 2021، ومنح دراسية بقيمة 6 مليون دولار أمريكي للطلاب الدوليين

– ظهرت نتائج امتحان كونيرو لاكشمايا للقبول بكلية الهندسة (KLEEE) لما يزيد عن 40,000 طالبًا في مؤسسة كونيرو لاكشمايا التعليمية (جامعة) (KL Deemed-to-be University) لامتحان القبول بكلية الهندسة المراقب عبر الإنترنت لعام 2021

– تُقدم المشورة بدءًا من 19 يوليو لكليات الهندسة، والإدارة، والعلوم والدراسات الإنسانية، واختبار الكفاءات والمهارات، كما أن جميع البرامج تُقدم في الحرمين الجامعيين التابعين لها في الهند

– منح دراسية بقيمة 6 مليون دولار أمريكي للطلاب الدوليين

فاديسوارام، الهند، 13 يوليو 2021 /PRNewswire/ — جامعة كونيرو لاكشمايا، تعتبر الجامعة واحدة من الجامعات الرائدة في الهند للتخرج والتعليم العالي، وقد أعلنت عن نتائج امتحان كونيرو لاكشمايا للقبول بكلية الهندسة 2021 وستعمل على تقديم المشورة اعتبارًا من 19 يوليو لجميع الملتحقين بدورات البكالوريوس والدراسات العليا في الجامعة.

عرض النتائج كل من د/ ن. فينكاترام، نائب رئيس الجامعة، د/ ك. راماكرشنا، منظم اجتماعات لجنة القبول، د/ جيه سرنفاسا راو، مدير القبول و د/ م كيشور بابو، عميد، قسم الإدارة والعلوم والدراسات الإنسانية. ذكر د/ جيه سرنفاسا راو أن ما يزيد عن 40,000 طالبًا من الهند ودول مختلفة قد تقدموا لإجراء امتحانات القبول في الهندسة وغيرها من دورات الإدارة والعلوم والدراسات الإنسانية، وستعطي المؤسسة أولوية قصوى للطلاب الدوليين من البلدان الأخرى.

وفي سبيل تشجيع المواهب ورعايتها، أعلنت جامعة كونيرو لاكشمايا عن تخصيصها 6 مليون دولار أمريكي من المنح الدراسية للطلاب الدوليين. “ستقدم الجامعة منحًا دراسية بنسبة 50% لبرامجها الجامعية والدراسات العليا التي تشمل المجالات الهندسية وغير الهندسية بهدف تمكين منصة قوية للمواهب القادمة من دول أخرى ذات إمكانات عالية” صرح بذلك د/ ن. فينكاترام.

ستُقدم المنح الدراسية من خلال الإعفاءات المُطبقة على رسوم الطلاب الذين يحضرون الاستشارات عبر الإنترنت. التفاصيل متاحة على الرابط التالي: https://www. kluniversity.in/IR.

نبذة عن جامعة كونيرو لاكشمايا

تأسست الجامعة في عام 1980 واُطلق عليها اسم كلية كونيرو لاكشمايا للهندسة، جامعة كونيرو لاكشمايا حيث عملت الهند على تأسيس إرثًا أكاديميًا عمره 40 عامًا. وقد اعتُمِدت الجامعة من قبل المجلس الوطني للتقييم والاعتماد (NAAC) بدرجة امتياز ومؤسسة الفئة الأولى من هيئة المنح الجامعية (UGC)، ووزارة تنمية الموارد البشرية في الهند (MHRD) عام 2019. كما احتلت المرتبة رقم 41 في تصنيفات إطار التصنيف المؤسسي الوطني (NIRF) لعام 2020 لأفضل جامعات الهند، وهي تقع في حرم جامعي واسع مساحته 100 فدان في فيجاياوادا وبها حرم جامعي آخر على مستوى عالمي في حيدر آباد. تتعاون الجامعة مع 64 جامعة أجنبية في 16 دولة مما يتيح الفرصة للطلاب لاكتساب خبرة على الصعيد الدولي من خلال برامج التدريب الداخلي والتبادل. تشمل الموارد الفكرية أكثر من 1200 عضو هيئة تدريس، بالإضافة إلى ما يزيد عن 700 عضو من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على دكتوراه. علاوة على ذلك، تتميز الجامعة بسجل حافل بالتعيين لا تشوبه شائبة حيث تم تعيين 20,000 طالب في شركات مرموقة حتى الآن. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://www. kluniversity.in.

للتواصل:

د/ جيه سرنفاسا راو

مدير القبول

‎+91 9490361111