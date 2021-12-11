‫شركة أتاكما تشارك UST لتحويل حوكمة بيانات المؤسسة

شركة أتاكما (Ataccama) متحمسة لفكرة جلب شركة UST كمورد إستراتيجية للقيمة المضافة في أمريكا الشمالية

تورونتو وأليسو فيجو، كاليفورنيا، 10 ديسمبر 2021 /PRNewswire/ – أعلنت شركة Ataccama، الشركة الرائدة في توفير بنية جودة بيانات المؤسسة، وشركة UST، الشركة الرائدة في حلول التحول الرقمي، عن شراكتهما من أجل تقديم حلول لحوكمة البيانات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي الخاصة بمنظمات المؤسسة.

حيث Ataccama ONEتوفر بنية جودة البيانات بيانات عالية الجودة للفرق والخوارزميات ذات الصلة مع ضمان الحوكمة والجودة والامتثال تلقائيًا. وتتم معالجة التحديات الأكبر، بالتعاون مع منصة UST IQ وهي منصة تقدم استيعابًا للرؤى للبيانات على نطاق واسع بأداء لا مثيل له، من أجل توفير البيانات المطلوبة وإدارتها وذلك من أجل دعم ضرورات العمل ببساطة وكفاءة.

صرح نيرانجان رامسوندر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في شركة UST قائلًا: “لا تنتج الشركات اليوم كميات هائلة من البيانات فحسب، بل إنها تمر أيضًا بعدد خائل من عمليات الدمج والاستحواذ الكبيرة والصغيرة. ولكنهم يواجهون، في الوقت نفسه، ضغوطًا تنظيمية شديدة لكي تتبع كل جزء من البيانات من أجل التدقيق والتتبع والامتثال للخصوصية. وستستفيد ممارسة إدارة البيانات الخاصة بشركة UST من أفضل قدرات Ataccama في فئتها حول حوكمة البيانات من أجل توفير إدارة شاملة للبيانات مع مناهج تعتمد على الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق جودة وقائية للبيانات”

صرح أفشين لطفي، الرئيس التنفيذي لشركة أتاكما في أمريكا الشمالية، قائلًا: “تواصل شركة Ataccama الاستثمار في نظامها البيئي القسيم سريع النمو من أجل دعم العملاء خلال عمليات تحويل الأعمال القائمة على البيانات. ونرى أن شركة UST في طليعة التحول الرقمي وذات وجود قوي في أسواقنا وقطاعاتنا الإستراتيجية. فهي مفيدة في مساعدة الشركات الطموحة على التخطيط لطرق التشغيل الرقمية واعتمادها. ونحن متحمسون لتقديمهم كشريك استراتيجي في أمريكا الشمالية”.

نبذة عن أتاكاما

تعيد أتاكاما ابتكار الطريقة التي تدار بها البيانات لخلق القيمة على مستوى المؤسسة ومن خلال توحيد حوكمة البيانات، وجودة البيانات، وإدارة البيانات الرئيسية في هيكل واحد مدعوم بالذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية والمختلطة، توفر أتاكاما لشركتك وفريق البيانات الخاص بك القدرة على الإبداع بسرعة غير مسبوقة مع الحفاظ على الثقة، والأمن، وحوكمة بياناتك تعرف على المزيد من خلالwww.ataccama.com.

نبذة عن UST

تعاونت شركة UST، لأكثر من 22 عامًا، جنبًا إلى جنب مع أفضل الشركات في العالم لإحداث تأثير حقيقي من خلال التحول. ونتشارك مع عملائنا، مدعومين بالتكنولوجيا، ومُلهمين بالأشخاص، وبقيادة هدفنا، العملية كاملة بدءً من التصميم إلى التشغيل. ونحدد، من خلال نهجنا الذكي، التحديات الأساسية التي يواجهونها، ونصمم الحلول التخريبية التي تجعل رؤيتهم مفعمة بالحيوية. كما نقوم من خلال الخبرة العميقة في المجال وفلسفة المستقبل، بتضمين الابتكار وخفة الحركة في مؤسسات عملائنا – مما يوفر قيمة قابلة للقياس وتغييرًا دائمًا عبر الصناعات وحول العالم. نبني معًا، بواسطة أكثر من 28,000 موظف في 25 دولة، من أجل تأثير لا حدود له – مما يؤثر على حياة مليارات الأشخاص في هذه العملية. تفضل بزيارتنا من خلال www.UST.com