‫شركة Vazyme تحضر منتدى Medica 2021 العالمي للعلاج في ألمانيا من أجل التعجيل بعملية توسعها في السوق العالمية

دوسلدورف، ألمانيا, 20 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ – شاركت شركة التكنولوجيا الحيوية الصينية Vazyme (688105.SH) مؤخرًا في منتدى Medica 2021 في ألمانيا، أحد أكبر الفعاليات العالمية الخاصة بالقطاع الطبي، من أجل التعجيل بعملية توسع أعمالها الدولية. قدمت Vazyme أحدث حلول اختبار الفيروسات 3 في 1، واختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا (SARS-CoV-2 Ag) وفيروس إنفلونزا أ أو ب التشخيصي السريع واختبار مرض فيروس كورونا وفيروس (SARS-CoV-2 – متلازمة الالتهاب الرئوي الحاد الوخيم) إنفلونزا أ أو ب عن طريق تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل اللحظي، وكلاهما حظى باهتمام واسع النطاق من الزوار. وحظى الجناح بأكثر من 500 زائر من بينهم وكلاء وموزعون من ألمانيا وجمهورية التشيك وسويسرا وبلغاريا، وتوصلوا إلى اتفاق مبدئي بشأن التعاون مع العديد منهم.

وصرح الدكتور تانغ بو، الشريك المؤسس والمدير العام للقسم الطبي في Vazyme، قائلًا: “واصلنا أيضًا، خلال فترة الاستجابة السريعة للوباء وتطوير سلسلة كاملة من حلول اختبار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الرائدة في الصناعة والتي تتيح نتائج سريعة ودقيقة، في بذل جهودًا أوسع من أجل تنمية وجودنا التجاري في جميع أنحاء العالم”. وأضاف تانغ قائلًا: “ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الأسوق بالنسبة لنا ونحن ملتزمون بخدمة العملاء من خلال عمليات محلية مكثفة مثبتة من أجل تقديم خدمة أفضل لعملائنا المحليين”.

وسيصبح للحلول التشخيصية عالية الجودة، والسريعة، والشاملة لكوفيد-19، خلال استعداد العالم لإعادة الفتح، دورًا مهمًا في المعركة ضد الفيروس. وقد صممت شركة Vazyme أدوات الفحص الفعالة – لمرض SARS-CoV-2 وفيروس إنفلونزا أ أو ب عن طريق تقنية تفاعل البوليميراز المتسلسل اللحظي لاكتشاف الحمض النووي واختبار الأجسام المضادة لـ SARS-CoV-2 وفيروس إنفلونزا أ أو ب التشخيصي السريع – للكشف المتزامن عن ثلاثة أنواع من الفيروسات التي تتسبب في الإصابة بكوفيد-19 والإنفلونزا أ والإنفلونزا ب. وتُعد الاختبارات سريعة وموثوقة وقادرة على تقديم نتائج دقيقة للغاية “أثناء الانتظار”.

وبعد أن تحصل الشركة على موافقة علامة سي إي لمجموعة أدوات الكشف عن الأجسام المضادة لفيروس SARS-CoV-2 المستجد (للاختبار الذاتي)، ستكون المجموعة متاحة قريبًا كاختبارات منزلية في الأسواق الأوروبية. وتُعد مجموعة أدوات الكشف عن الأجسام المضادة في الوقت الفعلي قادرة على اكتشاف عدة أنواع من كوفيد-19 بما في ذلك المتحول دلتا، وهو الشكل الأكثر عدوى لفيروس كورونا.

وسيتمكن الأفراد، من خلال إجراء تعليمات بسيطة، من إجراء اختبار ذاتي بسهولة من منازلهم أو في أي مكان. كما يساعد حل الاختبار التشخيصي السريع والمحمول على منع الانتقال بدون أعراض، والسيطرة على انتشار الفيروس التاجي في المجتمع وتقليل الضغط على الأنظمة الصحية المحلية من خلال التعرف السريع على الأفراد الذين لديهم أعلى احتمالية للإصابة بالعدوى.

وقد تم التحقق من صحة أداء منتجات اختبار كوفيد-19 المستجد المقدمة من Vazyme بالكامل من قبل العديد من المختبرات الأوروبية المعتمدة بما في ذلك معهد Paul Ehrlich و Locus Medicus و Alabiso Lab وغيرهم. وتشارك Vazyme باستمرار مع المؤسسات الأكاديمية والمختبرات وموزعي الرعاية الصحية الرائدة عالميًا في الأسواق الخارجية لتحسين شبكات المبيعات والتوزيع المحلية، مما يضمن حصول مستخدمي الشركة العالميين على الاختبارات والرعاية التي يحتاجون إليها.

وتعطي Vazyme أيضًا، لكونها مبتكر تكنولوجي، استثمارها المستمر في البحث والتطوير للحلول المبتكرة الأولوية القصوى، مما يضمن قدرات الشركة في تطوير منتجات جديدة بتقنيات مبتكرة والقدرة على الاستمرار في بناء مجموعة منتجات شاملة من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للعملاء العالميين.

نُبذة عن شركة Vazyme

تأسست شركة Vazyme في عام 2012، وتُعد من شركات التكنولوجيا الحيوية المبتكرة القلائل التي تركز على البحث والتطوير في الصين والتي تتمتع بقدرات عالية على تطوير التقنيات التقدمية المحلية وابتكار المنتجات التامة الصنع. وقامت الشركة، من خلال التزامها المستمر بالابتكار واستنادًا إلى منصة التكنولوجيا العامة الرئيسية التي تملكها، ببناء شبكة أعمال تشمل الأبحاث البيولوجية والتشخيص المختبري والطب الحيوي. هذا وقد طورت شركة Vazyme ثماني سلاسل من الكواشف التشخيصية التابعة لاختبارات نقطة الرعاية السريرية ومواد التحكم ذات الصلة التي تغطي أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض الوعائية الدماغية، والالتهابات، وقلة الحركة، ووظائف المعدة، والمناعة الذاتية، ووظائف الكلى، والسيطرة على الأمراض المزمنة، فضلاً عن أمراض الجهاز التنفسي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة http://www.vazyme.com

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