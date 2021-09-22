‫عيادات أفيف تقوم بتثوير علاجات ما بعد السكتة الدماغيةأ

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أيلول/سبتمبر، 2021 /PRNewswire/ — أعلنت عيادات أفيف إطلاق العلاج بالأكسجين عالي الضغط (HBOT) للمرضى المتعافين من السكتات الدماغية والحالات الطبية الأخرى المرتبطة بنقص الأكسجين في الدماغ. عمل الباحثون لسنوات (2008-2018) في دراسة كيفية المساعدة في تخفيف معاناة مرضى السكتة الدماغية. أ وأظهرت فرق الباحثين أن هذا العلاج المحدد (HBOT) يمكن أن يساعد في علاج الأعراض والتعافي من إصابات الدماغ بما في ذلك السكتات الدماغية. عيادات أفيف تشعر بالحماس والفخر لتقديم هذا العلاج المحدد لمرضاها لتوفير العلاج المناسب الذي يوفر الأمل في نوعية حياة أفضل.

تقوم عيادات أفيف بتقييم متعمق لشدة إصابة الدماغ باستخدام كل من الاختبارات الجسدية والعصبية لتقييم مدى استدامة العلاج بالأكسجين عالي الضغط. ينصح فريق عيادات أفيف بخطة العلاج بالأكسجين عالي الضغط والتي تتضمن تنفس أكسجين نقي بنسبة 100٪ في غرفتهم الخاصة المعروفة باسم جناح العلاج بالأكسجين عالي الضغط. يؤدي الجمع بين الضغط المرتفع والأكسجين النقي في الجناح إلى زيادة كتلة الدم عدة مرات، ما يؤدي في النهاية إلى تشجيع الأنسجة التالفة على التجدد والشفاء بشكل أسرع.أ

توضح عيادات أفيف أن زيادة الأكسجين في الدماغ تساعد على استعادة عافية أنسجة الدماغ المصابة. هناك تحسن كمي في وظيفة الذاكرة، ومدى الانتباه، وسرعة معالجة المعلومات بشكل أسرع مع زيادة تدفق الدم إلى الأجزاء التالفة من الدماغ المرتبطة بالذاكرة، والرؤية، والانتباه. تمنح عيادة أفيف مرضى السكتة الدماغية الأمل في تحسين نوعية الحياة.أ

كجزء من برنامج العلاج المتقدم في عيادات أفيف، يخضع المرضى لتقييم طبي متعمق. ويستلزم ذلك تقييمًا طبيًا وفسيولوجيًا ونفسيًا لمدة ثلاثة أيام يقوم به طاقمها الطبي الفائق. عيادات أفيف تستخدم أحدث تقنيات التصوير بالرنين المغناطيسي، الرنين المغناطيسي الوظيفي وجهاز سبيكت كجزء من الفحص. يقدم موظفو العيادات المهتمون ومرافقها الحديثة أفضل رعاية للمرضى ويأملون في مستقبل أكثر صحة وسعادة.أ

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