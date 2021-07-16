‫قمة قادة الشركات المتعددة الجنسيات تبدأ أعمال دورتها الثانية في تشينغداو

تشينغداو ، الصين, 16 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — افتتحت قمة قادة الشركات المتعددة الجنسيات مساء أمس الخميس أعمال دورتها الثانية في مدينة تشينغداو التابعة لمقاطعة شانغدونغ شرق الصين، وشاركت 306 شركات مدرَجة ضمن قائمة “فورتشن غلوبال 500″ من خارج الصين و517 شركة رائدة في قطاعاتها عالميا في أعمال القمة عبر رابطة فيديو. وشارك 378 ممثلا من 125 شركة أجنبية مدرجة في قائمة “فورتشن غولوبال 500” في أعمال القمة الفعلية، ومن ضمنهم 24 نائب رئيس لشركات في العالم و70 رئيسا تنفيذيا و100 نائب رئيس لشركات داخل الصين. وحضر ممثلون من 33 شركة مدرجة في قائمة “فورتشن غلوبال 500” داخل الصين أعمال القمة الفعلية، ومن بينهم 14 رئيسا تنفيذيا للشركات في أنحاء العالم. وشارك ممثلون من 142 شركة عالمية رائدة في قطاعاتها خارج الصين و120 من نظيرتها في الصين في أعمال القمة الفعلية، ومن بينهم 198 ممثلا على مستوى أعلى من نائب رئيس تنفيذي. وحضر أعمال القمة أيضا ممثلون من 5 منظمات دولية و20 غرفة أو منظمة للتجارة، وشرف أعمال القمة الفعلية 4 سفراء معتمدين لدى الصين ودبلوماسيون من 14 دولة. واتخذت هذه الدورة من أعمال القمة مثل دورتها الأولى “شركات متعددة الجنسيات والصين” موضوعا رئيسيا لها، لتناقش دور الشركات المتعددة الجنسيات في بناء نمط تنموي جديد بالصين والفرص الواعدة أمامها وتتطلع إلى تغيرات وتطورات طرأت على سلاسل الإنتاج والتوريد والقيمة بأنحاء العالم في مرحلة ما بعد الجائحة.
وألقى كل من الرئيس التنفيذي لشركة إتش بي إنريكي لوريس، ورئيس مجلس الإدارة لمؤسسة سي جيه قروب الكورية الجنوبية سون كيونغ سيك ونائب الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” ورئيسها التنفيذي في الصين فابريس فوركيد، ألقوا كلمات خلال مراسم افتتاح أعمال القمة بشكل مباشر أو عبر رابطة فيديو، حيث استعرضوا ولخصوا تاريخ تعاون شركاتهم مع الصين وإنجازاته في الماضي، وأعربوا عن تطلعاتهم إلى مواصلة تعميق التعاون لكي تدرج شركاتهم في النمط التنموي الذي يتصف بالدفع المتبادل بين التداول المزدوج محليا ودوليا.
وقال شياو شيويه، نائب الرئيس الأعلى لمجموعة إنسبر التي تُعتبر موفرا رائدا لخدمات الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة في الصين، قال خلال أعمال القمة إن التنمية الصينية تحتاج إلى المشاركة العميقة من قبل الشركات المتعددة الجنسيات، وذلك ليس من حيث الاستثمارات فحسب، بل من حيث المفاهيم المتقدمة للإدارة والقدرات التقنية ومستويات الخدمات أيضا. وإن العلاقات بين الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الصينية المحلية ليست التنافس البحت لإقصاء بعضها البعض، بل هي التعاون التنافسي الذي يتسم بالتكامل والتطوير.
وقال تشانغ تشينغ وي، نائب الأمين العام للجنة تنظيم قمة تشينغداو لقادة الشركات المتعددة الجنسيات، إن هذه الشركات تؤدي دورا مهما في التداول المزدوج محليا ودوليا في مسيرة بناء النمط التنموي الجديد بالصين. وستسهم الدورة الثانية من هذه القمة في تعميق التبادلات والتعاون بين الصين والشركات المتعددة الجنسيات ودفع الصين لتوسيع انفتاحها على نطاق أوسع وفي مجالات أرحب وعلى مستوى أعمق.
وتُنظم هذه الدورة من قمة قادة الشركات المتعددة الجنسيات برعاية وزارة التجارة الصينية بالتعاون مع حكومة مقاطعة شاندونغ، وتستمر أعمالها ليومين، وتهدف إلى بناء منصة تسهم في تعزيز التبادلات والتعاون بين الصين والشركات المتعددة الجنسيات، ونوقشت خلالها 8 محاور، ومن ضمنها “ذروة الكربون في الصين وفرص التنمية للشركات المتعددة الجنسيات”، وصدر خلالها تقرير بحثي بعنوان “شركات متعددة الجنسيات في الصين: فرص جديدة واعدة في النمط التنموي الجديد”.
وظلت مدينة تشينغداو تنشط في طليعة الإصلاح والإنفتاح بالصين، لكونها من ضمن أول دفعة من المدن الساحلية المنفتحة على الخارج بالصين، وتحتضن حاليا مجموعات من العلامات التجارية الشهيرة بالصين، مثل هاير وهايسنس وبيرة تشينغداو وغيرها، وظلت نقطة ساخنة لاستثمارات الشركات المتعددة الجنسيات على الدوام. وقد شهدت تشينغداو الاستثمارات لـ166 من الشركات المدرجة في قائمة “فورتشن غلوبال 500″، ومن ضمنها مجموعات باناسونيك وسامسونغ وأيرباص.
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