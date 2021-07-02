‫مايند بيري تعين بول إس. روس مديرًا غير تنفيذي

لندن, 2 يوليو / تموز 2021 /PRNewswire/ — أعلنت شركة مايند بيري (MindBerry) الناشئة والرائدة في مجال مزايا رعاية الصحة النفسية الشاملة لأصحاب العمل في عدد من الشركات المتعددة الجنسيات الرائدة -منها شركة ميونيخ ري- تعيين بول روس مديرًا غير تنفيذي في جهودها لبناء علامتها التجارية. حصل روس كذلك على ترخيص مايند بيري في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)، كما شغل روس منصب رئيس قسم التسويق واتصالات الشركة بالإنابة حديثًا في البنك السعودي الفرنسي. وكان في السابق عضو مجلس الإدارة في الشرق الأوسط لوكالة لندن للإعلان.

يقول روس: “تدرك الشركات أن الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة في جانب الصحة النفسية هي واحدة من أهم القضايا اليوم في جوانب رفاهية الفرد والآثار الاقتصادية. ولقد أسهم كوفيد-19 في تسريع لهذه الاتجاهات الجارية بالفعل. لقد أكدت الجائحة على الدور الذي يتعين على الشركات أن تؤديه في دعم الصحة النفسية والرفاهية، وأن على الشركات أخذ الأمر على محمل الجد”.

ويضيف قائلًا: “أنا متحمس ويشرفني الانضمام إلى الفريق الموهوب في مايند بيري؛ حيث لا تخطر على بالي في الوقت الراهن رسالة أبلغ من المساعدة في توفير حل شامل كان من الصعب الوصول إليه سابقًا في منظومة الرعاية الصحية. وإنني أرغب في المساعدة على البلوغ بشركة مايند بيري إلى أعلى مراتب الطموح وأن تكون أسهل العلامات التجارية وصولًا إليها”.

شاركت مايند بيري، ومقرها في المملكة المتحدة، في برنامج Virgin StartUp’s CrowdBoost Accelerator عام 2019، وتتوقع الحصول على سلسلة التمويل أ في عام 2021. وستُستخدم الأموال للمساعدة في تسريع تنفيذ الخطط للتوسع إلى نطاق الوصول العالمي، وشبكة من المزودين، وبناء شركة تقنية عالمية مذهلة.

أنشأت ساندرا دي مونتي المنصة، المستشارة السابقة في الكلية الملكية للفنون بلندن. التحقت السيدة/ دي مونتي بجامعة هارفارد لتقديم الخدمات الصحية العالمية بالاشتراك مع جامعة هارفارد إكس، ونالت تدريبها السريري أثناء دراساتها العليا في العلاج النفسي التكاملي والاستشارات في جامعة ريجنت بلندن.

يقول روس: “إن شركة مايند بيري تسير مدفوعة بهدف، وهي موجودة لإحداث فرق إيجابي في حياة الناس. وهي تمزج بين ريادة الأعمال واتجاه الرفاه المتنامي. إنها شركة رقمية رائعة متخصصة في مجال الصحة، ووقتها المناسب هو الآن”.

قالت ساندرا دي مونتي، مؤسسة مايند بيري: “يسعدنا أن نرحب ببول مديرًا غير تنفيذي لدينا، فخبرته العالمية في التسويق، إلى جانب شغفه الواضح بالعمل، سيكونان من الأصول المهمة لشركة مايند بيري بينما نتعاون لبناء أسس الشركة وقاعدة العملاء من خلال تقديم مزايا رعاية الصحة النفسية لأصحاب العمل للمساعدة في بناء مستقبل رعاية الصحة النفسية”.

للاطلاع على المزيد من المعلومات بشأن مزايا مايند بيري المبتكرة في مجال الصحة النفسية، فيرجى زيارة الرابط التالي mind-berry.com .

نُبذة عن مايند بيري

تتخذ شركة مايند بيري شعارًا متمثلًا في أن “ذهنك مهم”، وهي شركة رائدة في تقديم مزايا الصحة النفسية المبتكرة للموظفين والمعالين، وتجعل رعاية الصحة النفسية أكثر سهولة بإيجادها تجربة خالية من الاحتكاك للأعضاء ومقدمي الخدمات وأصحاب العمل. وتربط شركة مايند بيري الشركات وموظفيها بأخصائيي الصحة النفسية المؤهلين من خلال منصتها الرقمية المبتكرة. توجد جهات عمل رائدة، مثل ميونيخ ري (Munich Re) وكوفي آند تي في (Coffee & TV)، وهو استوديو مستقل للمحتوى المرئي، ومؤسسات بي المعتمدة (Certified B-Corp)، تتعاون مع مايند بيري لتقديم مزايا مخصصة للصحة النفسية مدفوعة بالقيمة لموظفيهم. للاطلاع على المزيد من المعلومات، تفضل بزيارة mind-berry.com وتابعنا على لينكد إن وفيسبوك وتويتر.

للتواصل:

ساندرا دي مونتي

sandra.demonte@mind-berry.com

‎+44 (0) 7881 761516