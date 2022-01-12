‫مجموعة Tsangs تعلن عن توسّعها عالميًا من خلال افتتاح فرعها في دبي

هونغ كونغ, 12 يناير 2022 /PRNewswire/ — أعلنت مجموعة Tsangs عن افتتاح فرع لها في دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA). وقد تم تسجيل الفرع الجديد في 20 ديسمبر 2021 كإحدى شركات قطاع «الأعمال والمهن غير المالية المحددة – DNFBP»، ويقع مقرّ الفرع في N405، الطابق الرابع (4)، أبراج الإمارات المالية، مركز دبي المالي العالمي، دبي، الإمارات العربية المتحدة. وقد افتتحت المجموعة هذا الفرع بوصفه أول «فروع العائلة الواحدة» في منطقة الشرق الأوسط بهدف الاستثمار واستكشاف فرص للتعاون مع شركات أخرى.

يقع مقرّ الفرع الجديد في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، وهو مركز مالي دولي رائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا يمتلك نظامًا قضائيًا مستقلًا وإطارًا تنظيميًا خاصًا، ويضم أكثر من 2500 شركة مسجلة نشطة. وترى مجموعة Tsangs أنّ بيئة العمل في دبي بيئة ممتازة نظرًا لتبنيها أفضل المعايير الدولية وتنوع الاستثمارات فيها؛ وهو ما من شأنه أن يدعم نمو أعمال المجموعة، ويوفر لها فرصًا جديدة في مناطق جديدة. كما أنّ ذلك يتوافق مع شعار الشركة «خطّط عالميًا… واعمل محليًا»، وهو شعار يجسد هدف هذه الشركة العائلية في أن تصبح شركة عالمية رائدة، وأن تدير أعمالها في الوقت نفسه بخبرات محلية قوية في المناطق التي تعمل فيها.

وفي تعليقه على افتتاح الفرع الجديد، قال باتريك تسانغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة Tsangs: «تُعدّ إمارة دبي مكانًا حيويًا يضم أكثر من 52000 مليونير، وقد شهدنا ما قامت به الإمارة من أعمال رائعة خلال جائحة كوفيد-19؛ خاصّة إطلاقها معرض إكسبو 2020 دبي بنجاح، وهو ما يثبت بوضوح مدى المرونة والموثوقية التي تتحلى بها دبي. وانطلاقًا من دبي، ستنفذ مجموعة Tsangs إستراتيجيتها التي تستهدف تعزيز التعاون بين الشرق والغرب. وقد شهد عام 2021 الذكرى الخمسين (50) لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يمثل لنا توقيتًا مثاليًا للمساهمة بطريقة بنّاءة وفاعلة في مستقبل دبي والإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على مدار الخمسين (50) سنة المقبلة».

عن مجموعة Tsangs

مجموعة Tsangs هي شركة عائلية عالمية تُركّز على توفير حلول مبتكرة لخلق جسور متينة تربط بين الشرق والغرب. وتسعى المجموعة إلى الاستفادة من أيّ فرص استثمارية عالمية متاحة تُمكّنها من تحقيق تأثير إيجابي في هونغ كونغ، إضافة إلى الدول الآسيوية وغيرها من الدول.

تستثمر مجموعة Tsangs -التي يقع مقرّها الرئيسي في هونغ كونغ- استثمارات مباشرة في جميع أنحاء العالم، وتحرص على أن يكون لهذه الاستثمارات تأثيرًا إيجابيًا يعكس قيمها المتمثلة في الابتكار والاستدامة والعمل الجماعي. وترتكز إستراتيجية المجموعة على استغلال أفضل الفرص الاستثمارية المتاحة في أيّ قطاع من القطاعات، وتمكين موظفيها من العمل من أيّ مكان يناسبهم.

تعمل مجموعة Tsangs في قطاعات متنوعة؛ من قطاع التكنولوجيا المالية وقطاع الترفيه إلى قطاع السياحة الفضائية، وتسعى المجموعة دائمًا إلى توفير حلول مبتكرة ومتطوّرة تُسهم في التنمية العالمية.

لمزيد من المعلومات عن المجموعة، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: https://tsangsgroup.co/.

شعار المجموعة: https://mma. prnewswire.com/media/1502708/ Tsangs_Group_logo.jpg