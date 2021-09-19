‫ أبرمتها “واحة دبي للسيليكون” مع “شركة جونسون كونترولز”

شراكة لتوفير الحلول الذكية والمستدامة لجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي

– التعاون يهدف لإنشاء أول حرم جامعي ذكي وصحي ومستدام من نوعه في المنطقة

– اتاحة الفرصة لأكثر من 1000 طالب للتعلم من أحدث حلول الذكاء الاصطناعي

كورك، أيرلندا ودبي، الإمارات العربية المتحدة19 سبتمبر / أيلول 2021/PRNewswire/ — أعلنت جونسون كونترولز (Johnson Controls) (المدرجة في بورصة نيويورك: جونسون كونترولز إنك)، الشركة العالمية الرائدة في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، اليوم عن شراكتها مع سلطة واحة دبي للسيليكون (DSOA)، الهيئة التنظيمية لواحة دبي للسيليكون (DSO)، المدينة الحرة التكنولوجية المتكاملة، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي (RIT Dubai) وذلك لتقديم أول حرم جامعي ذكي وصحي ومستدام من نوعه في المنطقة.

وقالت كاتي ماكجينتي، نائب الرئيس ومسؤولة الشؤون الحكومية والتنظيمية وعمليات الاستدامة في جونسون كونترولز :”تقدم جونسون كونترولز في جميع أنحاء العالم يد العون للشركات والحكومات والمؤسسات العالمية لمساعدتهم في تحقيق أهداف الاستدامة الطموحة. وتُعد الرقمنة عاملاً مساعدًا رئيسيًا للشركات والمؤسسات لتحقيق أهداف الطاقة المتجددة والخالية من الكربون، كما يُعد استخدام التكنولوجيا والمواهب المناسبة من أهم العوامل المساهمة في تحقيق النجاح.”.

وأضافت :”يسعدنا المساهمة في إعداد الجيل القادم من قادة الابتكار من خلال منح الطلاب الفرصة للتعلم من البنية المفتوحة بالكامل لمنصة OpenBlue الرقمية الخاصة بجونسون كونترولز. يمكننا معًا العمل لدعم عمليات التخلص من الكربون من المباني، التي تمثل حوالي 40٪ من الانبعاثات العالمية، ويعتبر ذلك مكسبًا لجميع الأطراف المعنية، حيث إن خفض هدر الطاقة والانبعاثات يقلل من تكاليف الطاقة أيضًا.”

وتلتزم جونسون كونترولز بدعم جهود سلطة واحة دبي للسيليكون المبذولة لتعزيز عمليات الاستدامة وخفض الكربون من خلال منصة OpenBlue الرقمية الخاصة بها. وبدورها ستعمل الشركة على توظيف الإدارة المؤسسية الخاصة بمنصة OpenBlue مجموعة حلول الإدارة المؤسسية الخاصة بمنصة OpenBlue (OBEM) في الحرم الجامعي الفريد من نوعه لجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي المتطور. وستُمكن الإدارة المؤسسية الخاصة بمنصة OpenBlue مسؤولي الحرم الجامعي من تحليل البيانات الميدانية للمساعدة في مجابهة التحديات المتعلقة بكفاءة الطاقة وتحسينها. كما ستعمل المنصة على تمكين جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي من إجراء عمليات المراقبة الآنية وقياس استهلاك الطاقة والطلب عليها وتحليل البيانات ذات الصلة، وتقديم حلول استدامة حقيقية وفعّالة في الحرم الجامعي، وتقليل التكاليف التشغيلية والحد من الآثار البيئية. تتميز منصة OpenBlue الرقمية الخاصة بجونسون كونترولز وخدماتها التي تستهدف تحسين المباني على النحو الأمثل بقدرتها على تحقيق ما يصل إلى 50٪ وأكثر في مجال تحسين كفاءة الطاقة والحد من انبعاثات الكربون.

تتماشى هذه الأهداف مع طموح الجامعة المتمثل في جذب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الملتزمين ببناء اقتصاد يخدم الجميع قائم على التوازن وتحقيق الحياد الكربوني فضلًا عن تمكين عمليات التدريس والتعلم في بيئة تعمل بذكاء وكفاءة ومتميزة من حيث الإجراءات الميسرة والجودة. والجدير بالذكر أن جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي تضم حوالي 1,000 طالب و100 عضو هيئة تدريس.

كما صرح رولاندو فورلونج، نائب الرئيس والمدير العام، ومسؤول تقديم الحلول في الشرق الأوسط وأفريقيا، في جونسون كونترولز، قائلًا “لطالما كانت شركة جونسون كونترولز رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا لأكثر من 135 عامًا”، وأضاف “نحن فخورون بشراكتنا مع سلطة واحة دبي للسيليكون وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي لدفع مستوى جديد من الاستدامة متمثل في تنفيذ حلول OpenBlue للأبنية الصحية لتحسين الأداء من خلال تحويل الحرم الجامعي التابع لجامعة روتشستر للتكنولوجيا إلى مؤسسة رقمية، وتحويل البيانات إلى رؤى، وتحويل الرؤى إلى عمليات فعلية تساهم في النهاية في تحقيق أهداف الاستدامة في المنطقة. ستساعد حلول OpenBlue للأبنية الصحية الخاصة بنا في إنشاء حرم جامعي حديث ومتطور لتحسين بيئات التعلم وإعداد الطلاب ليصبحوا قادة الابتكار في المستقبل.”

بدوره، أكد المهندس معمر خالد الكثيري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الهندسية والمدينة الذكية في سلطة واحة دبي للسيليكون، أن “واحة دبي للسيليكون هي مختبر عالمي لحلول المدن الذكية، وهي في مقدمة المناطق الحرة المتكاملة التي تتبنى أحدث الأفكار المبتكرة والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة. ونحن دائمًا نشجع الحلول المبتكرة لمنطقتنا ونعززها.” واستكمل موضحًا :”نقدّر عالياً شراكتنا مع شركة جونسون كونترولز ونتشارك نفس القيم حول الاستدامة والابتكار. ويتميز الحرم الجامعي التابع لجامعة روتشستر للتكنولوجيا ضمن واحة دبي للسيليكون بأنه مزود بأحدث التقنيات المتكاملة، ونتطلع إلى دور شركة جونسون كونترولز في تقديم حلول إدارة المرافق الذكية لهذا الحرم الجامعي باستخدام تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.”

ومن جانبه، قال الدكتور يوسف محمود العساف، رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: “تتعاون شركة جونسون كونترولز مع سلطة واحة دبي للسيليكون في مجالات مختلفة، ولطالما كان لها دور أساسي في تصميم وبناء أنظمة مختلفة في الحرم الجامعي الجديد لجامعة روتشستر للتكنولوجيا، ونحن متحمسون لهذه الشراكة بين سلطة واحة دبي للسيليكون، وجامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي، وجونسون كونترولز لإنشاء نظام بيئي مفتوح من شأنه خلق فرص للمجتمع في مجالات الابتكار والإبداع والاستدامة وتعزيزها. وسيتمتع الطلاب بفرصة للاستفادة من لوحات المعلومات التحليلية التفاعلية OpenBlue المقدمة من جونسون كونترولز وبالتالي الاستفادة والتعلم من أحدث الحلول التي تم التوصل إليها في مجال التحليلات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي بشأن كفاءة الطاقة. ونأمل أن تكون هذه الشراكة بمثابة نموذج ريادي في كيفية تحويل الجامعات في المستقبل لتصبح منافسًا فعالًا في إنتاج المعرفة وابتكار الحلول المستدامة وعمليات التواصل التفاعلي في المنطقة.”

وأثبتت جونسون كونترولز خبرتها في تطوير الجامعات بفضل الحلول والخدمات التي تعزز تجربة الطلاب وهيئة التدريس والموظفين، فضلًا عن تحسين أداء الطاقة بها واستيفاء الأهداف المتعلقة بالبيئة والاستدامة. والجدير بالذكر أن هذا التعاون يتماشى مع خطة دبي الحضرية 2040، ويتمثل أحد الأهداف الرئيسية في هذه الخطة في تعزيز مراكز دولية قائمة على المعرفة والابتكار تجذب المواهب والعقول للمساهمة في النمو العالمي وتحقيق الريادة لدبي. وتعتبر واحة دبي للسيليكون واحدة من خمسة مراكز حضرية رئيسية ضمن خطة دبي 2040، وهي مركز للعلوم والتكنولوجيا والمعرفة حيث تولي اهتماما كبيراً بعمليات الابتكار وتطوير الاقتصاد الرقمي وخلق المواهب.

نُبذة عن جونسون كونترولز:

نعمل في جونسون كونترولز على تغيير البيئات التي يعيش فيها الأشخاص ويعملون ويتعلمون ويمارسون حياتهم بداخلها. وبصفتنا الشركة الرائدة عالميًا في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، تتمثل مهمتنا في إعادة تصور أداء المباني لخدمة الناس والأماكن والكوكب.

وبتاريخ يمتد لأكثر من 135 عامًا من الابتكار، تقدم شركة جونسون كونترولز خطط ومشروعات مستقبلية لمجالات مختلفة مثل الرعاية الصحية والمدارس ومراكز البيانات والمطارات والملاعب والتصنيع وغيرهم من خلال منصتها OpenBlue للحلول الرقمية المتكاملة. من خلال فريق عالمي مكون من 100,000 خبير في أكثر من 150 دولة، تقدم شركة جونسون كونترولز أكبر مجموعة في العالم من تقنيات البناء والبرمجيات بالإضافة إلى حلول الخدمة مع بعض الأسماء الأكثر ثقة في المجال. لمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة www.johnsoncontrols.com أو تابعنا من خلال @johnsoncontrols على تويتر.

نُبذة عن سلطة واحة دبي للسيليكون

سلطة واحة دبي للسيليكون منطقة حرة تكنولوجية متكاملة مملوكة بنسبة 100٪ من قبل حكومة دبي، وهي منطقة حرة ذات موقع استراتيجي على طريق الشيخ محمد بن زايد. يمتد المجمع الحضري الرئيسي لسلطة واحة دبي للسيليكون على 7.2 كيلومتر مربع ويتكون من أبراج مكاتب حديثة، ومناطق متعلقة بمجالات البحث والتطوير والصناعة، ومؤسسات تعليمية، وشقق فاخرة، وفيلات، وفنادق، ومنشآت رعاية صحية، ومجموعة كاملة من المرافق الحياتية حيث يقدم بيئة تجارية واجتماعية حيوية. يمكن للشركات أن تحقق النجاح والتقدم في ظل حزمة الحوافز التي لا تُضاهى، بما في ذلك الملكية بنسبة 100٪ والبنية التحتية المتطورة لتكنولوجيا المعلومات التي تسمح للشركات بالبدء في العمل على الفور. واحة دبي للسيليكون (DSOA) هي مدينة تقنية توفر مجتمعًا متكاملًا مستداماً وذكياً للعيش والعمل والإبداع والابتكار بها. لمزيد من المعلومات. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: www.dsoa.ae

نُبذة عن جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي

تأسست جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي في عام 2008، وهي حرم جامعي عالمي تابع لجامعة روتشستر للتكنولوجيا المرموقة في نيويورك، وهي واحدة من الجامعات الرائدة في العالم التي ترتكز على مجال التكنولوجيا وتتمتع بتاريخ طويل يمتد إلى 185 عامًا. تقدم جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي درجات البكالوريوس والماجستير المتميزة في مجالات الأعمال والقيادة والهندسة والحوسبة. يزود المنهج الدراسي الطلاب بخبرة عملية نوعية من خلال توفير برنامج تعليمي تعاوني مبتكر يساعد الطلاب على التميز في سوق العمل التنافسي. كما تقدم جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي شهادات أمريكية، وتُعد جميع برامج جامعة روتشستر للتكنولوجيا معتمدة من وزارة التربية و التعليم في الإمارات العربية المتحدة. ويتمتع طلاب جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي أيضًا بفرصة فريدة لاختيار للدراسة في الخارج في الحرم الجامعي الرئيسي في نيويورك أو في أحد فروعها العالمية الأخرى.

سويني دكوستا

المدير الإقليمي للبرامج والاتصالات، بالشرق الأوسط وأفريقيا

Sweeney.dcosta@jci.com

رقم الهاتف: 0097143099999

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