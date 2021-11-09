‫ BrightChamps تجمع 63 مليون دولار لمساعدة الأطفال على تعلم مهارات الجيل القادم

– تخطط الشركة لاستخدام الأموال في تعيين موظفين لشغل وظائف رئيسية شتى مثل المنتج والتكنولوجيا والعمليات وغيرها الكثير

بانجيم، الهند، 9 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أعلنت BrightChamps، وهي منصة عالمية مخصصة للأطفال لتعلم مهارات الجيل القادم، مؤخرًا أنها جمعت 63 مليون دولار لتبرز كواحدة من أسرع الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم نموًا حيث بلغ تقييم أصولها ما يقرب من نصف مليار دولار خلال ما يزيد قليلاً عن عام.

شهدت جولة الاستثمار مساهمات من العديد من المستثمرين البارزين عبر مناطق جغرافية مثل Premji Invest – وهي مستثمر معروف في الأسهم الخاصة، وGSV Ventures – وهي شركة رأس مال استثماري تركز على تكنولوجيا التعليم ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية، وBinny Bansal التي تدعمها 021 Capital وBEENEXT التي يقع مقرها في سنغافورة.

تهدف شركة BrightChamps، المؤسسة على يد رافي بوشان في شهر يوليو من العام الماضي، إلى تمكين الأطفال في جميع أنحاء العالم في الفئة العمرية من 6 أعوام إلى 16 عامًا من مهارات الحياة المهمة للجيل القادم من خلال برنامج التعلم المباشر المصمم ببراعة والذي يكمل المناهج الدراسية ويغذي المواهب الكامنة لدى الأطفال ويهيئهم لتحقيق النجاح المستقبلي بما يتماشى مع قدراتهم وميولهم الطبيعية.

حصلت الشركة التي نشأت في الإمارات العربية المتحدة في ذروة انتشار الجائحة على اعتماد مذهل لمنهج العصر الجديد هذا بين الطلاب وأولياء الأمور. وساعد الدخل المرتفع للفرد والهيكل الأسري الواعي تربويًا جنبًا إلى جنب مع دفع الحكومة من خلال الاحتفال بالأحداث المتعلقة بالتكنولوجيا في المدرسة على دفع التبني الأولي. وسرعان ما أدركت الشركة أنها احتياج عالمي وتوسعت بسرعة لتصل إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم. ورسخت الشركة في أقل من 10 أشهر من إنشائها ريادتها في السوق في أكثر من 10 دول بمعدل حجوزات مستمر متميز. ويوجد حاليًا أكثر من مائة ألف طالب مسجل يقضون أكثر من 6 ملايين دقيقة في التعلم المباشر عبر الإنترنت كل شهر على المنصة. ويتولى ما يقرب من ألف معلم عبر الإنترنت منتشرين في جميع أنحاء العالم التدريس لهؤلاء الطلاب. والجزء الأكثر روعة في رحلتهم هو أن هذا النمو غير المسبوق قد تم تحقيقه بشكل مربح من قبل الشركة دون استهلاك أي رأس مال خارجي حتى الآن. وأشارت ديبورا كوازو، الشريك الإداري في GSV Ventures، في أثناء حديثها عن تركيز الشركة العالمي وتنفيذها الممتاز، قائلة: “إن BrightChamps تبني “سلاحًا من التعليم الجماعي” ليخدم الطلاب في جميع أنحاء العالم”.

وعلق رافي بوشان، المؤسس والرئيس التنفيذي في BrightChamps، بقوله: “لقد تم وُضع تصور BrightChamps من خلال فكرة واحدة – وهي ما الذي يحتاجه الشباب غدًا للتميز في هذه الآليات سريعة التغير في العالم الحديث؟

وشعرنا أن هناك حاجة ماسة لوضع منهج فريد من نوعه يمكنه سد الثغرات الموجودة في نظام التعليم الحالي مع مواءمته مع قدرات التعلم لدى الطفل حسب ضرورتها بالنسبة لعمره. ولقد أذهلنا الحب الذي تلقيناه حتى الآن من أولياء الأمور والطلاب في مختلف البلدان “.

ويما تمتلكه الشركة الآن من احتياط قوي، ستتوسع أيضًا لتشمل قطاعات أخرى ذات صلة من خلال إطلاق مزيد من الدورات التدريبية وستتطلع أيضًا إلى الاستحواذ على شركات جديدة في الأسواق المجاورة.

نبذة عن BrightChamps

BrightChamps هي منصة تعليمية عالمية عبر الإنترنت للأطفال من جميع أنحاء العالم في الفئة العمرية من 6 أعوام إلى 15 عامًا لتعلم المهارات الحياتية المهمة للجيل القادم مثل البرمجة والذكاء الاصطناعي والتفكير التصميمي ومحو الأمية المالية وغيرها من خلال نموذج التعلم المباشر الذي وضعته.

لمعرفة المزيد عن شركتنا، يُرجى زيارة www.brightchamps.com