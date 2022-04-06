‫Cityneon تُقدِّم لكم فيلم أفاتار: التجربةفي الغابة الضبابية الأيقونية في حدائق الخليج في سنغافورة

سنغافورة – Media OutReach – 6 أبريل 2022 – فيلم أفاتار: سوف تُعرض التجربة للمرة الأولي في الغابة الضبابية (Cloud Forest) في حدائق الخليج للترحيب بالزوار في وقتٍ لاحقٍ هذا العام. يعتمد هذا الحدث الضخم التجريبي الغامر المستوحى من الفيلم الشهير الناجح أفاتار وهو حدث تعاوني مُعد بشكل استثنائي فريد من نوعه بين Cityneon Holdings والتجارب المستوحاة من مواقع تصوير أفلام شركة ديزني والمخرج جيمس كاميرون وشركة Lightstorm Entertainment لصاحبها جون لاندو

وقد صرح السيد رون تان الرئيس التنفيذي لشركة Cityneon والمدير التنفيذي للمجموعة قائلًا: إنه لشرفٌ لنا عرض فيلم أفاتار: التجربة (The Experience) بدعم من مجلس السياحة السنغافوري وحدائق الخليج. نحن متشوقون للمساهمة الثقافة المهلمة لسنغافورة. فقد أصبحت الغابة الضبابية الأيقونية (Cloud Forest) في حدائق الخليج، إحدى أشهر مناطق الحدائق جذبًا الموقع الأنسب لتصوير الأفلام السينمائية. ونحن نتطلع لاستقبال الضيوف في هذا الحدث الذي تم الاستعداد له بعناية.

وقد قالت السيدة كاثي فرانكلين رئيسة Lightstorm Entertainment التابعة لشركة Franchise Development: في افتتاح فيلم أفاتار: فإن التجربة (The Experience) في سنغافورة فرصة فريدة من نوعها لمواصلة التوسع في الوصول لجميع أنحاء العالم وتأثير فيلم أفاتار، الأعلى حصدًا للجوائز على مر التاريخ. ومع بدء العرض الأول للجزء الرابع من سلسلة أفاتار في دور العرض في شهر ديسمبر هذا العام، فهذا هو أنسب وقت – وأفضل مكان – لاستكشاف عجائب الأساطير اليونانية والاحتفاء بها بطريقة جديدة تمامًا

وقد تحدد مكان العرض في الغابة الضبابية (Cloud Forest) بشلالاتها بديعة المنظر وممراتها اللولبية والصوبة الزجاجية ذات البنية المعمارية المميزة، أفاتار: تدعو The Experience الزوار للتواصل مع عالم الكائنات الفضائية من الأساطير اليونانية، وأجوائها المضاءة بكائناتها المشعة، والمخلوقات الأسطورية ونباتاتها والثقافة الساحرة لشعبها الأصيل، النافي.

وقد صرح السيد فيلكس لوه المدير التنفيذي لحدائق الخليج قائلًا:- على مدار سنوات بزغت حدائق الخليج كأهم معلم من معالم سنغافورة. يربط العديد من الزوار جماليات حدائق الخليج بالأجواء الفاتنة من فيلم أفاتار. كما أن الحدث الأهم هو الإعجاب المشترك بالعالم الطبيعي المحيط بنا. هذه الفرصة التعاونية هي بمثابة حدث فريد من نوعه وتُضيف لأهمية احتفالنا بالذكرى العاشرة

وقد أردفت السيدة آشلين لو مديرة مناطق الجذب السياحي والترفيه والمسئولة عن تطوير مفهوم السياحة قائلة:- نحن في غاية السرور لأن سنغافورة ستكون هي وجهة العرض الأول لفيلم أفاتار: التجربة (The Experience). مع استعداداتنا للترحيب بالمزيد من الزوار فإن هذه التجربة الإبداعية الغامرة هي إضافة في وقتها لجدول الوقائع الترفيهية المفعمة بالحيوية وتعزيز لجاذبية وجهتنا السياحية. كما تُظهر التجربة أيضًا ثقة المجال في دعائم سنغافورة القوية كوجهة ترفيهية وشهادة لمسيرتنا التي يحتذى بها في إتاحة خبرات عالية الجودة

نحن نتطلع للترحيب بكم! سوف يُعلن عن التفاصيل الأخرى قريبًا. سجِّل لتكون أول من يعرف وذلك من خلال زيارة: www.AvatarTheExperience.com

نبذة عن Cityneon Holdings

Cityneon شركة رائدة عالميًا في مجال التجارب الغامرة تحتفظ بشراكات مع شركات تنتج أفلامًا بمليارات الدولارات مثل شركة والت ديزني وشركة مارفل إنترتينمنت التي لديها معرض Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N ولديها أيضًا Marvel Avengers Station: وشركتي Evolution و 20th Century Studios اللتين أنتجتا فيلم أفاتار: المعرض شركة Hasbro المنتجة لفيلم المتحولون (Transformers) التجربة شركة NBCUniversal المنتجة لفيلم عالم الديناصورات (Jurassic World): المعرض وشركة Lionsgate المنتجة لفيلم The Hunger Games: المعرض. وقد أعلنت Cityneon مؤخرًا أيضًا عن شراكة مع Themed Entertainment التابعة لشركة Warner Bros لإنتاج جولتين عالميتين جديدتين فريدتين من نوعهما موضوعهما التجارب الفنية المستوحاة من DC و Wizarding World من المقرر انطلاقهما في 2023. كما تعقد الشركة أيضًا شاركات مع حكومتي بيرو ومصر لعرض تجاربهم الفنية الأصلية وهي Machu Picchu و Golden Empires من جمهورية بيرو ورمسيس الأكبر وذهب الفراعنة على التوالي. وقد مكنت هذه الشراكات المجموعة من اجتذاب تجارب أخاذة تترك لدى الزوار ذكريات خالدة في أكثر من 50 مدينة في جميع أنحاء العالم حتى يومنا هذا

لدى Cityneon الإمكانيات لخدمة عملائها في أي مكان في العالم من خلال شراكاتها الدولية وتوسعاتها على مستوى العالم. وقد أدرجت Cityneon في القائمة الرئيسية لبورصة سنغافورة منذ عام 2005، كما تمت عملية خصخصتها بواسطة ويست نايتون المحدودة (West Knighton Limited) في فبراير 2019، وهي شركة مملوكة بالكامل للرئيس التنفيذي لشركة Cityneon والمدير التنفيذي للمجموعة رون تان هو ورجل الأعمال المخضرم والمستثمر من هونج كونج جونسون كو تشون شون. وجونسون رجل مخضرم في أسواق رأس المال وقد احتفظ بمصالح مهيمنة وإدارات في العديد من الشركات المدرجة. في مايو 2019 رحبت Cityneon بشركة CITIC Capital كمساهم جديد يمتلك حوالي 9% من أسهم Cityneon. وشركة CITIC Capital جزء من مجموعة سيتيك ( CITIC Group) إحدى أكبر التكتلات في الصين ولديها تحت إدارتها أصول تتجاوز 29 مليار دولار أمريكي من خلال 100 صندوق ومنتجات استثمارية على مستوى العالم. من بين المؤسسات المساهمة الأخرى في المجموعة EDBI – المستثمر العالمي المرتبط بحكومة سنغافورة و Pavilion Capital – إحدى المؤسسات الاستثمارية ومقرها سنغافورة وتركز على استثمارات الشركات الخاصة والتي ضخت استثمارات استراتيجية في المجموعة في أغسطس وأكتوبر من عام 2019 على التوالي. في أبريل 2021 رحبت Cityneon بالمستثمرين الجدد Seatown Holdings International وشركة الدوحة القطرية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك الآن حوالي 4% في المجموعة بالإضافة إلى مؤسسات مالية أخرى كما تنضم أيضًا شركات عائلية في الصين وسنغافورة مجموعة من المساهمين المستقرين الأقوياء لدعم المزيد من توسعات المجموعة على مستوى العالم. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.cityneongroup.com.

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نبذة عن حدائق الخليج

حدائق الخليج هي جزء لا يتجزأ من رؤية سنغافورة “مدينة في الطبيعة” وهي حديقة وطنية ووجهة جذب زراعية رئيسية تستعرض أفضل الفنون البستانية والنباتية لكي يستمتع الكل بها. تمتد على مساحة 101 هكتار في القلب من وسط مارينا باي (Marina Bay) بسنغافورة وتتميز بثلاث حدائق شاطئية هي – Bay South و Bay East و Bay Central. Bay South هي الأكبر على مساحة 54 هكتار وقد جرى افتتاحها رسميًا في 29 يونيو 2012.

مسترشدةً برؤية أن تكون عالمًا من الحدائق يمتلكه الجميع ويستمتعون ويعتزون به، وقد استحوذت المجموعة الضخمة من نباتات الحديقة وشاشات عرض النباتات المتغيرة باستمرار والعدد اللانهائي من البرامج التشاركية على خيال الكثيرين، بينما مبادرة مجتمع هبة الحدائق مع السيدة حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة كراعي تصل إلى البشر من جميع دروب الحياة.

وقد رحبت حدائق الخليج منذ افتتاحها بأكثر من 80 مليون زائر كما حصدت العديد من الجوائز الدولية منها الميدالية الفضية عن إعادة بناء الوجهات بشكل أفضل (Destinations Building Back Better) بعد أزمة كورونا – كوفيد 19 في حفل جوائز السياحة العالمية المسئولة عام 2021 وأفضل تجربة وجهة جذب (Best Attraction Experience) ضمن جوائز السياحة السنغافورية وجائزة آسيان للسياحة المستدامة المقدمة من آسيان للسياحة عام 2018. كما تواصل الحدائق تنقيح عروضها وتحديثها لكي تكون المكان الذي يمكن للجميع الاستمتاع به – الحديقة تزخر بالأعاجيب. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.gardensbythebay.com.sg

نبذة عن مجلس السياحة السنغافوري

مجلس السياحة السنغافوري (STB) هو الهيئة التنموية الرائدة للسياحة، أحد القطاعات الرئيسية لاقتصاد سنغافورة. نحن نعمل على تشكيل المشهد السياحي السنغافوري مع المجتمع ومع شركاء المجال. فنحن نحيي علامة Passion Made Possible التجارية بتمييز سنغافورة كوجهة مفعمة بالحيوية تُلهم البشر لمشاركة الشغف وتعميقه. للمزيد من المعلومات يُرجى زيارة www.stb.gov.sg أو www.visitsingapore.com

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