‫ Koo، ثاني أكبر منصة تدوين مصغر، تدعو العالم إلى الانضمام إلى Koo عن طريق #JoinKoo

سان فرانسيسكو، 21 دجنبر/كانون الأول 2022 / PRNewswire / — يدعو تطبيق Koo ، وهو شركة ناشئة مستقلة عمرها عامين، بدعم من المستثمرين البارزين في العالم Tiger Global و Accel Partners ، متحدثي اللغة المحلية في جميع أنحاء العالم إلى الانضمام إلى Koo عن طريق # JoinKoo لتجربة نظامها الأساسي الشامل والآمن والسهل الاستخدام ومجاني الوصول المتاح على الويب وتطبيقات الهاتف المحمول.

التطبيق متاح بأكثر من 20 لغة عالمية، بما في ذلك الإنجليزية والفرنسية والألمانية والإيطالية والإندونيسية والإسبانية والبرتغالية والتايلاندية والفيتنامية والكورية والتركية والهندية. سيتم إطلاق العديد من اللغات العالمية الجديدة قريبًا. تطبيق Koo هو ثاني أكبر منصة للتدوين المصغر في العالم مع إمكانات تعدد اللغات.

حققت Koo مؤخرًا 60 مليون عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم. تم إعداد النظام الأساسي لزيادة تواجده على مستوى العالم من خلال اقتراح قوي للغاية سيتضمن ميزة تمكن المستخدمين من الانتقال من تويتر إلى Koo وأداة مجانية للتحقق الذاتي يمكنها التحقق من إنسانيتهم في غضون ثوانٍ. جعلت الشركة من السهل أكثر من أي وقت مضى الترحيل من توتير مع القدرة على استيراد التغريدات وقوائم المتابعين من تويتر إلى حساب Koo ، مما يلغي الحاجة إلى البدء من الصفر.

تتيح ميزة Koo الخاصة والمدعومة بكووينغ Kooing بعدة لغات للمستخدمين النشر في وقت واحد بعدة لغات عالمية لمحاكاة هدف Koo لدفع التضمين الرقمي. يمكن للمستخدمين عرض منشوراتهم وأيضًا استخدام ميزة الترجمة لقراءة التعليقات/المنشورات باللغة التي يختارونها. يساعد هذا أيضًا المبدعين على توسيع نطاق وصولهم إلى ما بعد لغاتهم الحالية. على سبيل المثال، سيتمكن المستخدم الفرنسي الآن من التحدث إلى برازيلي وسيتمكن برازيلي من التفاعل مع ألماني. هذا لا يحدث في أي مكان على الإنترنت.

قال مايانك بيدواتكا، الشريك المؤسس لـ Koo : “مهمتنا هي توحيد العالم على الرغم من حواجز اللغة، وأن نكون أكثر منصات التواصل الاجتماعي شمولية في العالم. سيشعر المستخدمون الذين يبحثون عن بدائل توتير بالألفة عند استخدامهم لـ Koo . لقد احتفظنا بالوظائف الأساسية التي اعتادوا عليها مع المدونات الصغيرة مع إضافة العديد من الميزات الجديدة التي سيحبونها. Koo هو مستقبل التدوين المصغر“.

يمكن للمستخدمين أيضًا الاستمتاع بِـ 500 حرف كحد أقصى، وتعديل وظيفة النشر، والقدرة على تحميل ما يصل إلى 10 صور للملف الشخصي، وصور ومقاطع فيديو بحجم يصل إلى 512 ميجا بايت. Koo متاح للتنزيل على متجر تطبيقات آبل Apple و متجر جوجل بلاى Google Play . قم بزيارة www.kooapp.com لمعرفة المزيد أو إنشاء ملف تعريف وبدء كووينغ kooing .

حول Koo :

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