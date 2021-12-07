شبكة تلفزيون الصين الدولية، سي جي تي أن: الديمقراطية، قيمة إنسانية مشتركة منتدى الديمقراطية يفتتح أعماله في بكين

بكين, 7 كانون الأول/ديسمبر، 2021 / PRNewswire/ — الديمقراطية هي قيمة إنسانية مشتركة، وليست نطاق براءة اختراع لقلة نصبت نفسها بنفسها، كما أكد “المنتدى الدولي للديمقراطية: القيم الإنسانية المشتركة” يوم السبت.

وفي الخطاب الرئيسي، طرح هوانغ كونمينغ، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أربعة أفكار تخص مقترحات الحزب الشيوعي الصيني بشأن الديمقراطية.

أولا، أكد هوانغ أن الديمقراطية التزام لا هوادة فيه للحزب الشيوعي الصيني والشعب الصيني. فالحزب الشيوعي الصيني ملتزم دائمًا بالسعي وراء إسعاد الشعب وتجديد شباب الأمة الصينية. وقد أجرى استكشافات لا هوادة فيها حول مكانة الناس بصفتهم سادة البلاد.

ثانياً، أكد هوانغ أن مكانة الشعب كسيد للبلاد هي جوهر الديمقراطية الشعبية.

وذكر هوانغ أن الديمقراطية ليست زخرفة تزيينية، ولكنها بالأحرى أداة لمعالجة القضايا التي تهم الناس.

ثالثا، شدد الوزير على أن ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية في الصين هي ابتكار عظيم للديمقراطية في الصين.

الديمقراطية الاشتراكية في الصين هي الديمقراطية الأوسع والأكثر أصالة والأكثر فاعلية التي تتضمن مجموعة من العمليات، بما في ذلك الانتخابات والمشاورات وصنع القرار والإدارة والرقابة.

وقال هوانغ إن ديمقراطية العملية الكاملة الشعبية في الصين تدمج الديمقراطية الموجهة نحو العملية مع الديمقراطية الموجهة نحو النتائج، والديمقراطية الإجرائية مع الديمقراطية الموضوعية، والديمقراطية المباشرة مع الديمقراطية غير المباشرة، والديمقراطية الشعبية مع إرادة الدولة.

رابعًا، قال هوانغ إنه سواء كانت الدولة ديمقراطية أم لا، فإن شعبها هو الأكثر أهلية للإجابة عن هذا السؤال. من غير المناسب لدولة واحدة بعينها أن تحكم على الممارسات الديمقراطية لبلد آخر.

وردد شين هايشيونغ، رئيس مجموعة الصين الإعلامية، كلمات هوانغ. وأشاد بكفاءة وعدالة الديمقراطية الصينية، وأعلن أن الديمقراطية الأميركية “مريضة بشكل خطير”.

وفقًا لشين، فإن فرض الولايات المتحدة ديمقراطيتها على دول أخرى بغض النظر عن الاختلافات الثقافية والتاريخية قد أدى إلى اضطراب اقتصادي وكارثة إنسانية للسكان المحليين.

وفي إشارة إلى تغطية سي جي تي أن الحصرية لأفغانستان، تعهد شين بأن تواصل مجموعة الإعلام الصينية تحمل مسؤوليتها كمنظمة إعلامية دولية كبرى لنشر الحقيقة ومشاركة القصص الديمقراطية في الصين.

وقال شن “سنعمل بنشاط لدفع بناء بيئة رأي عام عالمي صحية، ومواصلة تعزيز التبادلات بين مختلف الحضارات للمساهمة في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.”

https://news.cgtn.com/news/ 2021-12-04/Opening-ceremony- of-international-forum-on- democracy-begins-in-Beijing- 15IRPiuCnsI/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=hl15PZIkVgc

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1702743/Democracy_ shared_human_values_Forum_ democracy_opens_Beijing.jpg