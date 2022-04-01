‫فاينتيك كاشير غروب تعلن عن استثمار بـ 10 ملايين جنيه إسترليني في منطقة مينا، وأنشأت مركزا ماليا لها في البحرينفاينتيك كاشير غروبفاينتيك كاشير غروب

لندن 1 أبريل / نيسان 2022 / PRNewswire / — مع توقع وصول سوق المدفوعات الرقمية العالمية إلى 12.55 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2027، ، أعلنت شركة فاينتيك كاشير غروب عن استثمارها مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومع شريكها رومين هولدنغز دبليو دبليو أل، تقوم شركة فاينتيك البريطانية المبتكرة بإنشاء مركز بوابة مالية يقع مقره في البحرين لتوسيع خدماتها لتشمل تجار حلول الدفع الرقمية سريعة النمو في هذا الجزء من العالم.فاينتيك كاشير غروب

“رومين هولدنغز هي شركة استثمار وتطوير أعمال عالمية مرموقة تتمتع بخبرة تزيد عن 30 عامًا، واهتمامات وقدرات متنوعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي الشريك المثالي لتوسيع استثماراتنا في الأصول الرقمية في المنطقة،” كما يقول شالوم دودون، مؤسس ومدير فاينتيك سيون، الشركة القابضة لـ فاينانشيال تيك كاشير.فاينتيك كاشير غروب

وتبعا لتقرير حديث للبنك الدولي عن الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا ، “يمكن أن يؤدي التحول الرقمي للاقتصاد بالكامل إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 46٪ على الأقل خلال 30 عامًا، أو من حيث القيمة الدولارية مكاسب طويلة الأجل 1.6 تريليون دولار على الأقل. وخلال السنة الأولى، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة حوالي 300 مليار دولار.” تشمل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الجزائر والبحرين ومصر وإيران والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة واليمن.فاينتيك كاشير غروب

والتقى الدكتور عبد اللطيف الخاجة، المؤسس المميز لشركة رومين هولدنغز وشالوم دودون في المكتب الرئيسي لـ فاينتيك في لندن لتأكيد الاستثمار بقيمة 10 ملايين جنيه إسترليني بما في ذلك المناقشات الجارية مع مصرف البحرين المركزي لفتح شركة استثمارية من الفئة الأولى.

سيمكن هذا فاينتيك كاشير من تقديم خدمات الاستثمار المنظمة للعملاء بما في ذلك التعامل في الأدوات المالية كأصل؛ التعامل في الأدوات المالية كأصل؛ التعامل في الأدوات المالية كوكيل؛ ترتيب الأدوات المالية؛ ضمان الأدوات المالية؛ تقديم المشورة بشأن الأدوات المالية؛ ترتيب الائتمان وتقديم المشورة بشأن الائتمان وتشغيل مشاريع الائتمان الجماعي . إنهم يسعون للحصول على أعلى إذن من المنظمين في البحرين وكذلك الشراكة مع نظام المراسلات البنكية سويفت.فاينتيك كاشير غروب

من خلال شبكة شركائها الماليين والبنوك، تساعد فاينتيك كاشير الشركات الصغيرة والمتوسطة والمكاتب العائلية وشركات الجيل القادم على الوصول إلى العالم. وهي تخدم 150 دولة، وتقدم 35 عملة معالجة، و 20 عملة تسوية، وتشترك مع أكثر من 100 بنك – يمكن الوصول إليها جميعًا عبر بوابة واحدة. يوفر نظام الدفع الخاص بها مجموعة متنوعة من أنواع الدفع، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية، و IBANs ، وبطاقات الائتمان، والخدمات المصرفية المفتوحة، و Swift ، و Chaps ، و Sepa ، و Wire Solutions ، و Settlement Accounts ، وهي صديقة للعملات المشفرة وعربة تسوق تجارة إلكترونية شاملة، كل ذلك في تكامل من خطوة واحدة.فاينتيك كاشير غروب

حول فاينتيك كاشير

فاينتيك كاشير غروب هي شركة تكنولوجيا مالية دولية تقدم خدمات الدفع المالي من خلال تطبيق واحد، وتكامل واحد، بوابة الدفع العالمية غلوبال ريتش. موفرو هذا الحل لديهم كيانات مرخصة ومعتمدة في جميع أنحاء العالم بما في ذلك شركة Fintech Digital Solutions البريطانية المرخصة من قبل هيئة السلوك المالي، بصفتها وكيل إي أم دي FRN (902993 ويسمح لها بتوزيع / استرداد الأموال الإلكترونية (النقود الإلكترونية) ويمكنها أداء بعض خدمات المدفوعات الأخرى، داخل المملكة المتحدة بموجب لوائح الأموال الإلكترونية للعام 2011 ولوائح خدمات الدفع لعام 2017. تضمن فاينتيك كاشير لعملائها في جميع أنحاء العالم بوابة سلسة وشفافة وسريعة لتلقي الأموال المتعلقة بالمعاملات من عملائهم، لإدارة التدفق النقدي، وعمل التسويات.فاينتيك كاشير غروب

تدعم فاينتيك كاشير مجموعة واسعة من خدمات الدفع، بدءًا من معالجة بطاقات الائتمان والصرف الأجنبي والتجارة الإلكترونية وحلول التحويلات المالية. تطبيق واحد، تكامل واحد، غلوبال ريتش.فاينتيك كاشير غروب https://www.fintechcashier. com/

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كريستين كولباس،

رئيسة قسم التسويق

فاينتيك كاشير

هاتف رقم: +447399837453

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