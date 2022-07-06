‫ هدايا العيد من أوبو: قدرات استثنائية في التصوير الضوئي وأحدث التقنيات وأرقى التصاميم المذهلة

– أروع هدايا العيد من أوبو لتسجيل أجمل الذكريات مع أحبتكم بمناسبة عيد الأضحى المبارك

– هواتف فايند إكس5 ورينو7 من أوبو تقدم أفضل قدرات التصوير والتقنيات المتقدمة والتصميم الأنيق

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 6 يوليو / تموز 2022/PRNewswire/ — أعلنت أوبو، العلامة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، عن توفير خيارات مميزة من الهدايا لجميع عملائها ومحبي علامتها التجارية، لإدخال الفرح والبهجة إلى قلوب أحبتهم بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، بإهدائهم أحدث ما قدمته الشركة في عالم الهواتف الذكية. وتمثل هواتف سلسلتي فايند إكس5 ورينو7 أفضل الهدايا التي يمكن تقديمها إلى الأحباء بمناسبة العيد، لمنحهم القدرة على التقاط أفضل الصور ومقاطع الفيديو، وتسجيل ذكرياتهم بأجمل صورة بفضل تقنيات أوبو المبتكرة، والقائمة على أعوام طويلة من جهود البحث والتطوير.

فايند إكس5 برو

تمثل سلسلة هواتف فايند إكس5 علامة فارقة في سجل أوبو الحافل بالإبداع والابتكار، حيث تقدم أسلوباً مختلفاً تماماً من حيث التصميم، وتعيد رسم ملامح تجربة استخدام الهواتف المحمولة من حيث البطارية والتقنيات المتقدمة والأداء المتفوق.

وتنفرد سلسلة فايند إكس5 بمزايا وقدرات رائدة على مستوى الهواتف الذكية، فضلاً عن معاييرها الجمالية الرفيعة التي تجسد أرقى مستويات الأناقة والإتقان، وتوفر تجارب تصوير هي الأولى من نوعها في العالم. ويأتي هاتف فايند إكس5 برو مدعوماً بوحدة معالجة “ MariSilicon X ” المتخصصة بالصور القائمة على الذكاء الاصطناعي والتي استعرضتها أوبو خلال فعالية أوبو إينو داي 2021، حيث تم تصميمها خصيصاً للتغلب على التحدي الأصعب في تصوير الفيديوهات باستخدام الهواتف الذكية، والمتمثل في التصوير الليلي. وبفضل هذه التقنيات، تتحسن دقة الفيديوهات الليلية بمقدار أربعة أضعاف، وخفض الضجيج وإنتاج ألوان فائقة الجودة. كما تقدم سلسلة هواتف فايند إكس5 ميزة التصوير الليلي الفائق بدقة K 4 للمرة الأولى على الهواتف الذكية المزودة بنظام أندرويد، مع دقة عالية تجعل كل إطار من الفيديو بجودة الصور الثابتة.

ولتحقيق أفضل تجربة للمستخدم، تقدم أوبو في هذا الهاتف نظام حساس الكاميرا المزدوج IMX766 ، والأداء فائق السرعة لنظام اتصال الجيل الخامس G 5، وتقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOC .

رينو7 برو

تشمل مزايا هاتف رينو7 برو G 5 تقنية أوبو جلو في الجهة الخلفية من الجهاز ، بالإضافة إلى تزويده بتقنية التصوير المباشر بالليزر LDI للمرة الأولى على الإطلاق في القطاع، ويوفر أداءً متقدماً في دعم شبكات الجيل الخامس مع معالج ميديا تك ديمنستي 1200 ماكس. كما يتيح الهاتف خيارين للذواكر الداخلية هما 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية سعة 4500 ميلي أمبير، وتقنية SuperVOOC للشحن السريع باستطاعة 65 واط لضمان تجربة استخدام استثنائية وطويلة الأمد. واستناداً إلى جميع هذه المزايا المتقدمة، توفر واجهة المستخدم ColorOS 12.1 تجارب استخدام سلسة وعالية الكفاءة للهاتف الذكي. كما يمتاز هاتف رينو7 برو G 5 بتصميمه النحيف وخفيف والوزن، ويلعب دور خبير الصور الشخصية (البورتريه) الذي يساعد المستخدمين على الاستفادة القصوى من إمكانيات شبكات الجيل الخامس.

ويتميز نظام الكاميرات باستخدام مستشعرين رائدين هما IMX709 و IMX766 ، ليكون أول هاتف يقدم مستشعرين متقدمين في نظام الكاميرات، وأفضل هاتف في تصوير البورتريه على وجه التحديد.

سلسلة هواتف A

تعد سلسلة هواتف أوبو A خياراً مثالياً للباحثين عن أفضل هدية لمستخدمي الهواتف الذكية من المبتدئين، حيث تمنحهم مجموعة واسعة من المزايا المتقدمة التي تتيح لهم فرصة مشاركة أروع اللحظات في حياتهم.

A96

تم تصميم هاتف أوبو A96 خصيصاً لمواكبة جميع متطلبات الحياة اليومية، ويمتاز هيكله بمقاومته العالية لبصمات الأصابع والخدوش التي تحدث سواء أثناء التنقلات الاعتيادية اليومية أو ممارسة رياضة الجري. ويأتي الهاتف مزوداً ببطارية سعة 5000 مللي أمبير، بالإضافة إلى تقنية الشحن فائق السرعة SUPERVOOC بقدرة 33 وات، والتي تتيح إمكانية شحن الهاتف بنسبة 50% خلال 26 دقيقة فقط.

A76

تم تزويد هاتف أوبو A76 ببطارية قوية تواكب متطلبات الاستخدام اليومية، وتتيح للمستخدمين أرقى مزايا الاتصال والترفيه في جميع الأوقات. وينفرد الهاتف بتصميمه المتقن الذي يخطف الأنظار، فضلاً عن مقاومته العالية لبصمات الأصابع والغبار مع إمكانية تنظيفه بكل سهولة ليستعيد تألقه ومظهره المذهل. كما يمتاز هاتف أوبو A76 بمقاومته العالية للخدوش ورذاذ الماء للحفاظ على مظهره الأنيق، بالإضافة إلى تزويده بميزة التطبيق العائمة التي تتيح إمكانية الانتقال بسلاسة بين التطبيقات المختلفة لتسهيل عملية إنجاز المهام المختلفة.

توفر أوبو أفضل خيارات الهدايا المتميزة لتقديمها بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك. تتوفر هواتف أوبو في متاجر محددة في منطقة الخليج العربي بالأسعار التالية:

– فايند إكس5 برو : 3,999 درهم إماراتي

– رينو7 برو : 2,499 درهم إماراتي

– A96 : 1,049 درهم إماراتي

– A76 : 799 درهم إماراتي

لمحة عن أوبو

تأسست أوبو في عام 2004، وتعد من أبرز الأسماء الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حيث تشتهر بتركيزها على التقنيات المبتكرة واللمسات الفنية المتميزة في التصميم.

وتهدف أوبو إلى بناء منظومة متعددة المستويات من الأجهزة الذكية ، تواكب من خلالها عصر الاتصالات الذكية الذي نعيشه. وتعتبر الهواتف الذكية التي تنتجها أوبو منصةً لتقديم محفظة متنوعة من الحلول الذكية والرائدة، على مستوى الأجهزة والنظام والبرمجيات. ولتحقيق هذا الهدف، أطلقت أوبو في عام 2019 خطة على مدى ثلاثة أعوام، لاستثمار 7 مليار دولار أمريكي في مجال الأبحاث والتطوير، لابتكار تقنيات تسهم في تعزيز إمكانيات التصميم.

وتبذل أوبو جهوداً دائمةً لوضع منتجات تتميز بأعلى مستويات التطور التكنولوجي ضمن تصاميم جمالية مميزة وفريدة في متناول المستخدمين في مختلف أرجاء العالم، استناداً إلى فلسفة العلامة التي تتمحور حول الريادة والشباب والقيم الجمالية، حيث تلتزم أوبو بتحقيق هدفها في منح المستخدمين الاستثنائيين إمكانية الإحساس بجمال التكنولوجيا.

وركزت أوبو، خلال العقد الماضي، على تصنيع هواتف ذكية تتميز بإمكانيات تصوير غير مسبوقة، حيث أطلقت أول هواتفها في 2008، وأطلقت عليه اسم سمايل فون، وكان بداية انطلاقها في سعيها الدائم نحو الريادة والابتكار. ووجهت العلامة اهتمامها على الدوام على احتلال مركز الصدارة، وهو ما نجحت في تحقيقه عبر تقديم أول هاتف ذكي مزود بكاميرا دوارة في عام 2013، فضلاً عن إطلاق أنحف هاتف ذكي في عام 2014، كما كانت أول شركة تقدم تكنولوجيا بيريسكوب في كاميرا الموبايل، أتاحت لها تقديم خاصية التقريب خمس مرات وتطوير أو هاتف ذكي تجاري متوافق مع شبكات اتصالات الجيل الخامس في أوروبا.

وتحتل أوبو اليوم المرتبة الرابعة بين علامات الهواتف الذكية، عبر الأجهزة الذكية وواجهة المستخدم ColorOS وخدماتها الإلكترونية مثل أوبو كلاود وأوبو+.

وتقدم أوبو خدماتها ومنتجاتها في أكثر من 40 دولة، كما تدير ستة معاهد للأبحاث وخمسة مراكز للبحث والتطوير موزعة في مختلف أنحاء العالم، من سان فرانسيسكو غرباً وصولاً إلى شنجن شرقاً. كما افتتحت الشركة مركزاً دولياً للتصميم في لندن، وتلعب هذه المراكز كافة دوراً محورياً في ابتكار أحدث الحلول التقنية التي تسهم في رسم ملامح مستقبل الهواتف الذكية وقطاع الاتصالات الذكية.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015، عبر تأسيس مكتب إقليمي لها في العاصمة المصرية، القاهرة. وبعد النجاح الكبير الذي حققته مبيعات الشركة خلال عامها الأول من وجودها في القاهرة، أطلقت أوبو خطط توسع طموحة في المنطقة، حيث أطلقت عملياتها في الإمارات العربية المتحدة في عام 2019. تتمتع أوبو حالياً بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقاً في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب والبحرين والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والكويت وقطر والبحرين وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وشرق المتوسط.

وسعياً لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشياً مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، زادت أوبو من استثماراتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تأسيس معمل في الجزائر في عام 2017. وأصبحت الشركة بذلك أول علامة تجارية صينية تؤسس منشأة صناعية في منطقة شمال أفريقيا. وعملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دوماً على تخصيص حملاتها الترويجية وفقاً للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقاً من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة لأجيال المستقبل، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلاً عن الحملات الخيرية.

صورة: https://mma.prnewswire.com/ media/1854432/OPPO_EID.jpg

شعار: https://mma.prnewswire.com/ media/1451542/OPPO_Logo.jpg