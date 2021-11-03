‫تطلق مجموعة الزاهد مبادرة “لا للبلاستيك”

JEDDAH, Saudi Arabia, Nov. 03, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) —

تفخر مجموعة شركات الزاهد بالإعلان عن إطلاقها لمبادرة “لا للبلاستيك ذو الاستخدام الواحد” حيث اتخذت المجموعة قراراً باستبدال جميع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بمنتجات مستدامة وصديقة للبيئة على نطاق جميع شركات المجموعة داخل وخارج المملكة العربية السعودية بنهاية عام ٢٠٢٢.

وتماشياً مع أهداف المجموعة ووعيها بأهمية حماية البيئة بممارسات مستدامة، فسيتم استبدال المواد البلاستيكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة في فروع شركات المجموعة بحلول صديقة للبيئة، والذي سيكون له دور كبير في تحقيق التأثير الإيجابي المطلوب.

وأضاف الرئيس التنفيذي للمجموعة زيد محمد زاهد: “إنني على يقين أننا جميعا على علم بالأضرار التي تلحقها النفايات البلاستيكية على بيئتنا. والآثار السلبية بعيدة المدى التي تعرض الحياة الفطرية في البر والبحر للخطر، وتشوّه السواحل والمناظر الطبيعية وتلحق بنا الأذى وبمن نحب. إن التغاضي عن هذه المشكلة له تأثيرات مدمرة على كوكبنا وعلى الأجيال القادمة، ومن خلال تحقيق هدفنا بجعل شركاتنا خالية من البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، نكون قد حققنا الأثر الإيجابي الواضح على محيطنا ومجتمعنا وكوكبنا.”

الهدف واضح، والالتزام جاد، والتغييرات قد بدأت بالفعل. كل فرد في مجموعة الزاهد، وعوائلهم، هم جزء من حل المشكلة، وتؤمن المجموعة بأنه سيكون لجميع هذه الجهود الفردية مجتمعةً بإذن الله تأثير مباشر في الحد من تلوث الكوكب وحماية البيئة؛ وبذلك ستكون مجموعة شركات الزاهد القدوة التي يحتذى بها في هذا المجال.

مجموعة الزاهد

مجموعة الزاهد هي شركة خاصة مقرها في جدة، المملكة العربية السعودية وتعمل بها لأكثر قرن، ويعمل بها أكثر من ٥,٠٠٠ شخص. وهي عضو رائد في العديد من القطاعات كقطاع الطاقة والانشاءات والآلات الثقيلة والنقل والخدمات المالية، واللوجستية، والتصنيع، والضيافة. تمثل مجموعة الزاهد علامات تجارية عالمية رائدة كمعدات كاتربلر وشاحنات فولفو ورينو وتوتال.

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Mrouj Barefah

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