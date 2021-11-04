‫مجموعة ” Braccoبراكو” تقدم The Beauty of Imaging “جمال التصوير”

الهيكل مستوحى من التصوير التشخيصي الذي يُعرض في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي، التطلع إلى ما وراء ذلك ليس كافياً، فأنت بحاجة إلى “أن تكون” أكثر تطلعاً

دبي, 4 أكتوبر 2021 /PRNewswire/ — المستقبل يبدأ من هنا. Bracco Group ، الراعي الذهبي الرسمي للجناح الإيطالي، يطرح النموذج الإيطالي للبحث والابتكار في قطاع علوم الحياة إلى دبي، حيث يقدم حلولًا متطورة في مجال الصحة والسلامة والوقاية، بدءًا من تطبيق الذكاء الاصطناعي إلى تشخيص الصور.

“اليوم نحن نعيش، بفضل التكامل بين البيولوجيا الجزيئية والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا الرقمية، ثورة تغير الطب بشكل كبير. تقول Dr. Diana Bracco ، الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجموعة، والتي كانت في عام 2015 رئيسة

Expo Milan 2015 والمفوض العام للجناح الإيطالي: “تعد إيطاليا في هذه الثورة محورًا نابضًا، حيث تمتلك شبكة منتشرة في جميع أنحاء الأراضي الوطنية من هيئات بحثية عامة وخاصة قوية وشركات مبتكرة تمثل رأس الحربة الحقيقي لنظامنا الصناعي، وتمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي“. ” أصبح الطب الآن مخصصًا بشكل متزايد ليس فقط للتشخيص، ولكن أيضًا للتنبؤ بالشفاء وللتعامل مع العلاج الأكثر فعالية لكل مريض على حدة. لهذا السبب تستثمر ” Bracco Group” أيضًا بكثافة في الابتكار الرقمي، في أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل الصور الإشعاعية. تضيف Dr. Diana Bracco : “العلاقة بين الصحة والطب والتكنولوجيا مقدر لها أن تكون أكثر قربًا من أي وقت مضى، وسيسمح التهجين التدريجي للمعرفة بالانتقال إلى ما يسمى بـ” طب 4P “: التنبؤ والوقاية والمشاركة والتخصيص”.

في أثناء للجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي ، أقامت مجموعة ” Bracco Group” هيكلاً ضخمًا للوسائط المتعددة مخصصًا لاتحاد الفن والعلم بعنوان The Beauty of Imaging “جمال التصوير” والذي يعرض للزائرين من جميع أنحاء العالم محتويات علمية متعددة الوسائط، لتوعيتهم بأهمية الطب التنبئي والمخصص وخاصة التصوير التشخيصي، وهو أحد أكثر الاكتشافات أهمية في الطب المعاصر. هيكل “Bracco Group ” العملاق طوله 4 أمتار، ويتكون من 82 شاشة، ومقسم إلى 225 قطعة LED عالية الدقة. إنه عمل ذو تأثير عاطفي كبير يخبر زوار Expo إكسبو عن الجمال الاستثنائي لجسم الإنسان، ويراقبه من الداخل.

من الممكن زيارة هيكل “The Beauty of Imaging” في الجناح الإيطالي في إكسبو 2020 دبي من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

مواقع الشركة المرجعية:

https://www.bracco.com/ar/ partnerexpo2020dubai

https://www.bracco.com/it

http://www.gioforma.com/

https://www.nposistemi.it/

https://www.cromazoo.com/

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1678445/Beauty_of_ Imaging.jpg