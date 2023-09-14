‫DigiZag تحصد تمويلاً مكوناً من 7 أرقام خلال جولة التمويل الأولى من الفئة “أ” لتعزيز مشهد التسويق بالعمولة في منطقة الخليج العربي

أيلول 14 سبتمبر, 2023، عمّان- الأردن؛ أعلنت DigiZag، الشركة المختصّة في مجال الإعلان الرقمي والتسويق بالعمولة، عن إنهاء جولة التمويل الأولى من الفئة “أ” (Series A) بقيادة صندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، المدار من قبل مجموعة العربي للاستثمار AB Invest، وذلك كجزء من استراتيجيّتها الرامية إلى زيادة توسّعها وتواجدها وتقدّمها الرقمي في أسواق الخليج العربي.

تأسست الشركة الأردنية DigiZag في العام 2015، لتعمل على توفير أحدث الحلول التقنيّة في مجال التسويق القائم على الأداء (الدفع بناءً على النتائج المحققة)، وذلك من خلال توظيف واحد من أكثر النماذج تنافسيّة وفاعليّة، حيث تتيح هذه الشركة المتطوّرة الفرصة أمام مختلف الشركات والمؤسّسات لزيادة عائداتها ورفع نسبة مبيعاتها من خلال حملات التسويق بالعمولة الموجّهة، مع الحفاظ على الإنفاق التسويقي في الحد الأدنى، ودون أي مخاطر. كما تعمل على تزويد عملائها بأدوات سهلة الاستخدام لمساعدتهم على التنبؤ وقياس العائد من الإنفاق على الإعلانات، إلى جانب تتبع الأداء في زمنه الفعلي، والتوسّع في الوصول إلى الجمهور المستهدف من المستهلكين بدقّة وكفاءة، عبر استخدام شبكة من المسوّقين والمؤثّرين الخبراء في العالم العربي.

ولقد علّق سيف عطعوط، المؤسس والمدير التنفيذي في DigiZag، على حصول الشركة على جولة التمويل الأولى من الفئة “أ” قائلاً: “سعادتنا كبيرة بهذه الشراكة المثمرة، وبهذا التمويل الذي سيمكننا من تعزيز حضور العلامة التجاريّة DigiZag وفريق العمل في البلدان المستهدفة للنهوض بمستوى التسويق الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتطويره والارتقاء به، حيث سنعمل على خدمة المزيد من العملاء، ومساعدة شركات جديدة في المنطقة على تحقيق أهدافها التسويقيّة، والتفوّق في عالم التسويق بالعمولة”.

بدوره، أعرب رعد فاخوري، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للعمليّات في DigiZag، عن أهميّة هذا التعاون قائلاً: “سيمنحنا هذا التمويل المزيد من المرونة المالية للاستثمار في حلول رقميّة مبتكرة لمواكبة العالم الرقمي دائم التطوّر، وإضافة مجموعة من الخدمات الجديدة إلى قائمة الخدمات الحاليّة المقدّمة، وتقديم أدوات من شأنها تبسيط عملية التسويق بالعمولة أمام المسوّقين؛ الذين لطالما كانوا أهم وأبرز عوامل نجاح وتقدّم DigiZag منذ لحظة انطلاقها وحتّى يومنا الحالي”.

من جانبه، علّق جميل عنز، المدير التنفيذي لصندوق الاستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة، على هذا الاستثمار قائلاً: “نتطلع قدماً إلى الشراكة مع DigiZag، وسنقوم بالعمل سوياً على تسريع النمو الإقليمي للشركة ومأسستها، وبناء فريقها المهني والمختص لتعزيز وجودها كشركة رائدة في مجال التسويق الرقمي في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

ومن الجدير بالذكر أن DigiZag قد نجحت في تحقيق نمو سنوي مطرد تراوح بين 25 و30% على مدار الثلاث سنوات الماضية، وذلك من خلال خدمة ما يزيد عن 300 عميل، وبدعم من المسوّقين الذين تجاوز عددهم ال3000 من مختلف البلدان العربيّة.

تم توزيعها بواسطة APO Group بالنيابة عن DigiZag.

تحميل الصورة: https://apo-opa.info/3LpuoRQ (سيف عطعوط، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة DigiZag، ورعد فاخوري، المؤسس المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في DigiZag)