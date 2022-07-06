‫ DXC ومانشتر يونايتد يتكاتفان في شراكة التكنولوجيا متعددة السنوات

تصبح DXC شريك التحول الرقمي للنادي، وشريك القميص الرئيسي، والشريك المقدم لمؤسسة مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد تستفيد من تجربة DXC كرائد عالمي في التحول الرقمي

مانشستر، المملكة المتحدة، 6 يوليو 2022 / PRNewswire/ — DXC Technology (NYSE : DXC) ومانشستر يونايتد ( NYSE: MANU ) اتفاقية شراكة رئيسية متعددة السنوات مع تحول نادي كرة القدم إلى التكنولوجيا لتحويل عملياته وتعزيز تجربة كرة القدم لقاعدة المعجبين العالمية.

من خلال الاتفاقية، ستصبح DXC الشريك الرئيسي لمانشستر يونايتد مع التركيز على التحول الرقمي والابتكار في النادي. وباعتبارها الشريك الرئيسي لأكمام القميص، سيكون لشركة DXC حضور عالمي على كتف مجموعة أدوات الفريق الرئيسية والثانوية والثالثة. ستصبح DXC أيضًا شريكًا لمؤسسة مانشستر يونايتد، وتتعاون في الرعاية التي تقدمها للمجتمع.

قالت فيكتوريا تيمبسون، المديرة التنفيذية للتحالفات والشراكات في مانشستر يونايتد: “نحن فخورون بالترحيب بـ DXC كشريكنا الرئيسي للتحول الرقمي، ومؤسسة مانشستر يونايتد وأكمام القميص في هذا العصر الجديد المثير للنادي”. “نحن منظمتان لديهما إيمان مشترك بقوة التكنولوجيا للفوز”.

بصفتها واحدة من أكثر الفرق الرياضية المعترف بها عالميًا، ستعمل مانشستر يونايتد مع DXC لتصبح أكثر استنادًا إلى البيانات وتحسين عرضها الرقمي للمشجعين، مما يساعد على تحسين الطريقة التي يتفاعلون بها مع النادي.

وقال كريس درومجول، رئيس العمليات في DXC Technology : “من خلال هذه الشراكة، تتجه مانشستر يونايتد إلى DXC لتجربتها في تحويل الشركات بينما تسعى جاهدة لإشراك المشجعين وإلهام الشباب”. “سواء كانت تدير واحدة من أكثر الفرق الرياضية شعبية ونجاحًا في العالم، أو تحول الأعمال التجارية لمنظمة Fortune 500 ، فإن مانشستر يونايتد و DXC خبيران في إدارة الأنشطة الحيوية للمهمة. ونحن نقف متحدين في تحقيق التميز”.

يغطي الاتفاق، الذي يبدأ في يوليو 2022، المجالات التالية:

الوجود الرقمي لمانشستر يونايتد

ستقدم DXC وتطور الوجود الرقمي لمانشستر يونايتد بما في ذلك الموقع الإلكتروني للنادي والمنصات الإعلامية، مما يجعل المجتمع العالمي الذي يضم 1.1 مليار مشجع ومتابع أقرب إلى قلب النادي. بدءًا من الآن، ستدير DXC تطبيق مانشستر يونايتد، الذي يضم مستخدمين في 214 منطقة عالمية وهو التطبيق الرياضي الأكثر تنزيلًا في 68 سوقًا عالميًا. على سبيل المثال، ستقوم DXC بتبسيط بيانات التحليلات التي تساعد النادي على تقديم تجربة أكثر تخصيصًا للمشجعين عبر القنوات الرقمية للنادي.

اتخاذ القرارات

بفضل خبرتها في تحليل البيانات والهندسة، ستساعد DXC مانشستر يونايتد على تسخير قوة البيانات عبر النادي لتعزيز تجربة المعجبين وعمليات تجارية معينة. في الخطوة الأولى، ستقدم DXC ومانشستر يونايتد منصة بيانات جديدة من شأنها تجميع البيانات عبر النادي وتمكين رؤى جديدة لإبلاغ تخطيط الأعمال الاستراتيجي والأداء.

شريك لمؤسسة مانشستر يونايتد

كونها شريكًا لمؤسسة مانشستر يونايتد، ستتعاون DXC مع النادي ليكون لها تأثير إيجابي على الناس والبيئة والمجتمع. معًا، سيعززون العمل المحلي للمؤسسة من خلال منصات وخبرات DXC التكنولوجية العالمية. على سبيل المثال، ستعمل مؤسسة مانشستر يونايتد مع خبراء من DXC لإنشاء وتقديم ورش عمل وبرامج لشبكة مدارسها الشريكة في مانشستر الكبرى، مما يوفر فرصًا لتعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات للشباب في جميع أنحاء المجتمع.

خارطة طريق التحول الرقمي

ستعمل DXC ومانشستر يونايتد معًا لوضع رؤية واستراتيجية رقمية لمساعدة النادي على الاستفادة من التقنيات الناشئة القوية أثناء إعداده لفرص الغد. على سبيل المثال، ستعمل DXC مع أكاديمية مانشستر يونايتد لدعم تدريب الموظفين على تقنيات تحليل البيانات والتتبع والإبلاغ.

شريك أكمام القميص

بصفتك شريكًا رئيسيًا لأكمام القمصان لموسم 2022/23، ستكون DXC مرئية في منزل النادي، بعيدًا وثالثًا، لفرق الرجال والنساء والشباب، حيث ستحظى بتعرض العلامة التجارية العالمية لجمهور كرة القدم العالمي الواسع. تنضم DXC إلى Teamviewer و adidas كشركاء رئيسيين في المجموعة الجديدة التي سيتم إطلاقها في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

“ستساعد الخبرة التكنولوجية لشركة DXC في وضع مانشستر يونايتد في طليعة التحول الرقمي، وتوفير طرق فعالة للعمل وفرص جديدة ومثيرة للتفاعل مع المشجعين. الاحتمالات لا نهاية لها، ونحن نتطلع إلى العمل مع DXC على عروضنا الرقمية المستقبلية ” هذا ما أضافته فيكتوريا تيمسون.

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نبذة عن شركة DXC Technology .

DXC Technology (NYSE: DXC ) تساعد الشركات العالمية على تشغيل أنظمتها وعملياتها الحيوية أثناء تحديث تكنولوجيا المعلومات، وتحسين هياكل البيانات، وضمان الأمن وقابلية التوسع عبر السحب العامة والخاصة والهجينة. تثق أكبر الشركات ومؤسسات القطاع العام في العالم في DXC لنشر الخدمات عبر حزمة تكنولوجيا المؤسسات لدفع مستويات جديدة من الأداء والقدرة التنافسية وتجربة العملاء. تعرف على المزيد حول كيفية تقديم التميز لعملائنا وزملائنا في DXC.com .

نبذة عن مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد هي واحدة من أكثر الفرق الرياضية شعبية ونجاحًا في العالم، حيث تلعب واحدة من أكثر الرياضات شعبية على وجه الأرض. من خلال تراثنا لكرة القدم الذي يبلغ 144 عامًا، فزنا بـ 66 جائزة، مما يمكننا من تطوير ما نعتقد أنه أحد العلامات التجارية الرائدة في مجال الرياضة والترفيه في العالم مع مجتمع عالمي يضم 1.1 مليار مشجع ومتابع. توفر قاعدة المعجبين الكبيرة والشغوفة والعالية المشاركة في مانشستر يونايتد منصة عالمية لتوليد إيرادات كبيرة من مصادر متعددة، بما في ذلك مبادرات الرعاية والتسويق وترخيص المنتجات والبث الإذاعي والمطابقة والتي بدورها تمول بشكل مباشر قدرتنا على إعادة الاستثمار باستمرار في النادي.

للتواصل: جوناثان باتي، DXC Technology، Jonathan.batty@ dxc.com ؛ شون بي باسترناك، DXC Technology ، الولايات المتحدة، sean.pasternak@dxc.com ، كيت لو، مانشستر يونايتد، kate.lowe@manutd.co.uk

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